Bauernhausmuseum feiert mit Helfern

(sz) - Das Bauernhausmuseum in Wolfegg hat wieder sein Helferfest gefeiert. Wie das Museum mitteilt, tragen etwa 130 ehrenamtliche Helfer durch ihr Engagement dazu bei, dass das Museum erfolgreich seine vielseitigen Aufgaben wahrnehmen kann.

Eine besondere Veranstaltung im großen Veranstaltungskalender des Museums ist der Adventsmarkt: Durch ehrenamtliches Engagement ist es möglich, dass in jedem Jahr verschiedene soziale Einrichtungen und Projekte in der Region als auch im Ausland unterstützt werden können. Museumsleiterin Claudia Roßmann konnte laut Mitteilung beim Helferfest gemeinsam mit dem Förderverein des Museums, den Allgäuer Landfrauen, Familie Maria Manz, der katholischen Pfarrgemeinde Wolfegg/ Pater-Berno-Stiftung und der Bürgerstiftung Bergatreute eine Spendensumme von insgesamt 21 100 Euro übergeben. Bedacht wurden in diesem Jahr die Stiftung Valentina (Wangen), das ambulante Kinderhospiz Amalie (Wangen), die Kindernachsorgeklinik Tannheim und der Verein für „Edukasyon“ mit Sitz in Schlier, der sich für philippinische Gefängniskinder einsetzt.