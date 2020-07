Bauernhausmuseum bietet wieder Gruppenangebote

Erwachsenen- und Kindergruppen können wieder ausgewählte Mitmachprojekte und Führungen im Bauernhausmuseum in Wolfegg buchen. Für Einzelbesucher wird sonn- und feiertags ebenfalls ein vielseitiges Programm geboten: Öffentliche Kurzführungen in Kleingruppen sind laut Mitteilung besonders für Kinder und Familien geeignet. Anmeldungen sind jedoch notwendig.

Zwischen 12 und 16 Uhr präsentierten Handwerker ihr Können zu verschiedenen Themen des bäuerlichen Lebens. So wird am 12. Juli Brennholz gemacht. Die Teilnahme an den Kurzführungen und Handwerksvorführungen ist kostenlos.

Um Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, wurden Gruppengrößen reduziert und Projekte angepasst. Alle Angebote finden im Freien statt.