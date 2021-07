Bauernhausmuseum bietet buntes Programm im Juli

Das Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg bereitet sich auf die Urlaubszeit vor. Am 3. Juli startet das Museum mit den Familiensamstagen wieder in die Saison.

Vom 3. Juli bis zum 11. September kommen Familien und Teilfamilien zum halben Preis ins Museum. An jedem der Samstage findet ein kostenloses Mitmachangebot statt. Der Erlebnistag am 18. Juli dreht sich um die Herausforderungen des Alltags im Landleben, mit zahlreichen Vorführungen und Mitmachangeboten. Gemeinsam tauchen die Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher in die bäuerliche Welt von früher ein und erfahren ihre alltäglichen Herausforderungen hautnah. Stärken können sich die Museumsbesucherinnen und Besucher in der Gaststätte im Fischerhaus. Den süßen Hunger kann man im Museumsladen und an den Wochenenden auch im „Lädele“ stillen. Außerdem gibt es Museumsführungen und verschiedene Workshops in der Museumsakademie. Alle Termine und weitere Informationen gibt es unter www.bauernhaus-museum.de