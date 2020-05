Bauernhausmuseum öffnet am 19. Mai seine Pforte

Das Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg startet in die neue Saison. Das Museumsteam freut sich sehr darauf, am Dienstag, 19. Mai, die Pforten öffnen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Museum öffne außer montags von 10 bis 18 Uhr. Es gebe einige Änderungen im gewohnten Ablauf, die vom Museumsteam umgesetzt werden müssen.

Folgende Regelungen gelten bis auf weiteres für den Besuch im Bauernhaus-Museum: Der Zutritt ist nur über den Haupteingang (Zehntscheuer Gessenried) möglich. Es gelten die regulären Eintrittspreise, eine Maskenpflicht bei Betreten der Zehntscheuer Gessenried sowie die üblichen Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern. Führungen und Mitmachprojekte sind nicht buchbar, Veranstaltungen bis auf weiteres nicht möglich.

Damit trotzdem niemand auf spannende Informationen rund um das bäuerliche Leben vergangener Tage verzichten muss, leite die neue Bauernhausmuseums-App Besucher individuell durch die Häuser. Viel Wissenswertes gebe es zu entdecken, wenn die ehemaligen Eigentümer von neun der insgesamt 19 historischen Gebäude erzählen, was sie mit dem jeweiligen Haus verbindet und was sie dort erlebt haben. Die Museums-App kann am Eingang entweder auf das eigene Smartphone heruntergeladen oder auf einem Leihgerät genutzt werden.