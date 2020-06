Bauernhaus-Museum weitet das Vermittlungsprogramm aus: Gruppenangebote ab sofort wieder buchbar

Ab sofort können Erwachsenen- und Kindergruppen wieder ausgewählte Mitmachprojekte und Führungen im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg buchen.

Für Einzelbucher werde sonn- und feiertags laut Pressemitteilung ebenfalls ein vielseitiges Programm geboten: Öffentliche Kurzführungen in Kleingruppen seien besonders für Kinder und Familien geeignet. Voranmeldungen sind nötig.

Waschen wie vor 100 Jahren

Zwischen 12 und 16 Uhr präsentierten Handwerker ihr Können zu verschiedenen Themen des bäuerlichen Lebens. Am Sonntag, 28. Juni, erschaffe die Töpferin kleine Kunstwerke. Am 5. Juli gebe es einen Waschtag wie vor 100 Jahren und am 12. Juli werde Brennholz gemacht.

Um die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, seien die Gruppengrößen reduziert und die Projekte bei Bedarf angepasst worden. Alle Angebote fänden im Freien statt. Gruppen, die ein Angebot buchten, erhielten bereits ab zehn Personen ermäßigten Eintritt.

Mehr Informationen gibt es auf www.bauernhausmuseum-wolfegg.de. Buchungen sind direkt beim Besucherservice unter der Telefonnummer 07527 / 95500 oder info@bauernhaus-museum.de möglich.