Bauernhaus-Museum in Wolfegg will wieder aufmachen

Das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg bereitet sich auf die Wiedereröffnung vor. Bleibt die 7-Tage-Inzidenz unter 100 dürfen ab Dienstag, 25. Mai, um 10 Uhr wieder Besucherinnen und Besucher vorbeikommen, wie das Bauernhausmuseum mitteilt.

Bereits ab dem ersten Tag bietet das Museum wieder sein Pfingstferienprogramm an. Um das „Alte Handwerk“ dreht sich alles am Dienstag 25.Mai. Beim „Blick in Großmutters Kleiderschrank“ oder bei einer Spinnvorführung und der Museums-Rallye erfahren Groß und Klein am Donnerstag, 27. Mai, Wissenswertes rund um das Thema „Kleidung“.

Das Museum kann nun wieder ohne vorherige Terminvereinbarung besucht werden, dafür mit einem aktuellen negativen Schnelltest, einer Impf-Bescheinigung oder als Genesener. Für die Kontaktnachverfolgung nutzt das Bauernhausmuseum ab sofort neben dem bekannten Formular auch die Luca-App.