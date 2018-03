Bauernhaus-Museum bietet einen Baumschnittkurs

Im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg erklärt Roland Michel am Samstag, 24. Februar, von 10 bis 15.30 Uhr, wie man am besten Obstbäume beschneidet.

Zunächst erfahren die Teilnehmer laut Pressemitteilung bei einem theoretischen Teil fachliche Grundlagen. Beim praktischen Teil geht es dann „ran an den Baum“: Der Fachwart für Obst und Garten demonstriert Erziehungs-, Erhaltungs- und Verjüngungsschnitt und erklärt das praktische Schnittwerkzeug. Anschließend können die Teilnehmer selbst ihr Können testen. Außerdem wird gemeinsam ein junger Obstbaum gesetzt.

Die Kosten betragen 20 Euro pro Person (inklusive Vesper und Museumseintritt). Anmeldungen sind möglich unter Telefon 075278 / 95500 oder über den Anmeldebogen auf der Internetseite des Bauernhaus-Museums unter www.bauernhaus-museum.de.