Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben startet in den Sommer

Nach einer langen Zwangspause kann das Bauernhaus-Museum endlich seine Pforten für die Besucherinnen und Besucher öffnen. Und im Juni ist Einiges geboten in Wolfegg, heißt es in der Ankündigung.

Solange die Inzidenzwerte noch zwischen 50 und 100 liegen, ist die „3G-Regel“ [Genesen – Geimpft – Getestet) auch für den Besuch des Freichlichtmuseums Vorschrift. Da aber an Wochenenden und Feiertagen in der Umgebung nur wenige Testmöglichkeiten vorhanden sind, hat das Museumsteam mit der Kur-Apotheke in Kißlegg Testmöglichkeiten vor Ort geschaffen. „An Fronleichnam und dem darauffolgenden Wochenende, 5. und 6. Juni, können sich Besucher zwischen 11 beziehungsweise 12.30 und 15 Uhr bei uns testen lassen“, wird Museumsleiterin Tanja Kreutzer zitiert.

Und der Besuch im Bauernhaus-Museum lohnt sich gerade auch im Juni ganz besonders. Die neue Dauerausstellung „kommen – schaffen – bleiben. ‚Gastarbeiterinnen‘ und ‚Gastarbeiter‘ im ländlichen Oberschwaben“, die im März digital eröffnet wurde, freut sich auf ihre ersten Besucherinnen und Besucher. Wie live und in Farbe kommen in der modernen Ausstellung die Zeitzeugen selbst zu Wort und erzählen ihre Geschichten. Wer nicht alleine durch die Ausstellung gehen möchte, kann das am Sonntag, 13. Juni, im Rahmen einer kostenlosen öffentlichen Kurzführung durch die Ausstellung tun.

Solche Kurzführungen finden jeden Sonntag zu verschiedenen Themenschwerpunkten über das Gelände statt. Die Führungen sind kostenlos, die Teilnehmerzahl ist aktuell noch auf zehn Personen beschränkt, deswegen ist eine Anmeldung per E-Mail oder an der Kasse notwendig.

Eine ganze besondere öffentliche Führung plant das Museum für Donnerstag, 24. Juni, um 18 Uhr. Hier kann man zusammen mit einem wissenschaftlichen Experten die Baustelle des Hofs Beck erkunden. Seit mehr als einem Jahr wird der historische Bauernhof aus der Zeit um 1900 auf dem Gelände wiedererrichtet.

Im Juni startet auch die bewährte Museumsakademie mit drei Terminen wieder. Am Samstag, 5. Juni, geht’s mit „Seife machen“ los. Am 19. Juni können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter Anleitung Bändchen selbst herstellen. Und der 26. Juni steht im Zeichen der Farbe und des Färbens von Stoffen und Textilien.

Ein kleines Highlight findet laut Pressemitteilung am Sonntag, 20. Juni, statt: Der „Auf ins Museum“- Erlebnistag steht unter dem Motto „Von der Faser zum Hemd“. Den ganzen Tag und mit zahlreichen Mitmach-Aktionen widmet sich das Museum dem langen Prozess, bis am Ende ein fertiges, alltägliches Kleidungsstück entsteht. Die Flachsbauerngruppe wird in die Flachsweberei einführen. Außerdem gibt es eine Textil-Ausstellung mit alten bäuerlichen Gewändern und einen Infostand zu den Folgen einer globalisierten Textilwirtschaft.