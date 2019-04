Automuseum zeigt VW-Busse und japanische Autos

Das Automuseum Wolfegg hat seine Winterpause beendet und ist bis zum 18. November wieder täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Wie bereits in den Vorjahren, wird es laut Pressemitteilung auch in diesem Jahr zwei Sonderausstellungsthemen geben. Noch bis Oktober zeigt das Museum eine VW-Bus-Sonderausstellung der Baureihen T1, T2 und T3. Abgelöst werden die VW-Busse dann durch eine JDM-Ausstellung, wobei JDM für Japanese Domestic Market steht. Gezeigt werden unter diesem Stichwort j apanische Sportwagen und Klassiker.

Wie Nicolas Flosbach, Besitzer des Museums mitteilt, ist unter anderem ein VW-Bus zu sehen, der vor zwei Jahren von seinem Besitzer von Malaysia nach Deutschland gefahren wurde. In diesem Juni geht die Fahrt für ihn dann weiter durch Osteuropa. Danach steht die Verschiffung nach Südamerika an, um den amerikanischen Kontinent zu durchqueren. Die Reise kann unter dem Stichwort „Live2drive“ auch im Internet (Facebook) verfolgt werden.

Außerdem stehen wieder diverse kleinere Treffen zu verschiedenen Themen im Hofgarten von Schloss Wolfegg an. Unter anderem wird es Ende April erstmals eine Motorrad- und Mopedweihe in Wolfegg geben. Außerdem steht in diesem Jahr am 12. Mai der Nachholtermin des Treffens für japanische Autos an, das im vergangenen Jahr ausgefallen ist. Weitere Termine gibt es für US-Cars, französische und italienische Autos sowie im Oktober für die Marke Audi.

Am ersten Sonntag im August steht wieder das beliebte Oldtimer-Picknick mit Livemusik und Catering im Hofgarten an. Am ersten Sonntag im Oktober endet dann die Oldtimersaison, und Oldtimer und Youngtimer sowie Interessierte sind in den Hofgarten eingeladen.

Ein weiterer fester Termin in Wolfegg bleibt der Stammtisch des Automuseums, welcher jeweils am letzten Donnerstag im Monat ab 18.30 Uhr (Ende offen) im Gasthof Post stattfindet. Willkommen ist jeder, der sich für Autos, Motorräder, Schlepper und Technik im Allgemeinen interessiert.