Autofahrer prallt gegen Motorrad und sucht das Weite

Wie jetzt erst angezeigt wurde, ist ein 42 Jahre alter Ducati-Lenker am Sonntag gegen 17 Uhr in der Ravensburger Straße in Wolfegg von einem Autofahrer touchiert worden.

Der 42-Jährige war laut Polizeibericht mit seinem Motorrad in Richtung Ortsmitte unterwegs, als ein Unbekannter mit seinem silbernen Auto aus der Straße „Gässle“ kam und zunächst anhielt. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr er dann jedoch erneut an und prallte gegen die hintere rechte Seite des Motorrads. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der 42-jährige Zweiradfahrer blieb unverletzt, an seiner Ducati entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zu dem silbernen Auto geben können sowie insbesondere einen Passanten, der nach dem Unfall mit dem Motorradfahrer gesprochen hat, sich unter der Telefonnummer 07529/97156-0 zu melden.