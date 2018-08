Autofahrer nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 13.30 Uhr an der Einmündung Weingartener-/Mühlenstraße wurde eine Person leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Das teilt die Polizei mit. Ein 55-Jähriger bog mit einem Mazda von der Mühlenstraße in die Weingartener Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines herannahenden 60-jährigen Motorradfahrers. Der durch die Kollision gestürzte Zweiradfahrer musste von hinzugerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, seine nicht mehr fahrbereite Yamaha abgeschleppt werden.