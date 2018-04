Auto prallt in Böschung

Fast 10 000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf der L 314 gefordert.

Ein 21-Jähriger fuhr laut Polizei mit einem BMW von Roßberg in Richtung Mennisweiler und überholte in einer Linkskurve einen vorausfahrenden Lkw. Kurz bevor der 21-Jährige den Überholvorgang beenden konnte, kam ihm ein 60-Jähriger mit einem Mazda entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, zog der Überholende nach rechts, touchierte dabei den Lkw, kam von der Fahrbahn ab, prallte in eine Böschung und schleuderte zurück auf die Fahrbahn.

Der Fahrer wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die L 314 war für etwa eine Stunde gesperrt.