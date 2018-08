Auto prallt gegen Baum – eine Verletzte

Eine leicht verletzte Person sowie fast 4000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Weingartener Straße. Ein 65-Jähriger befuhr nach Angaben der Polizei mit einem Daimler-Benz die Straße, kam in einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich die Beifahrerin leicht und musste von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto wurde abgeschleppt.

