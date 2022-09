Auto landet nach Unfall in Gebüsch

Nach einem Auffahrunfall ist am Dienstag kurz nach 16 Uhr eine 84-Jährige mit ihrem VW Polo in einem Gebüsch gelandet. Das teilt die Polizei mit. Die Seniorin war in der Waldseer Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Jägergasse abbiegen. Ein nachfolgender 21-jähriger Mercedesfahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Polo auf. Dieser wurde durch die Wucht der Kollision nach rechts von der Straße abgewiesen und beschädigte dabei den Strauch. Der Sachschaden wird insgesamt auf knapp 3000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.