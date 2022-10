Auto in Wolfegg landet auf dem Dach

Glück im Unglück hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.36 Uhr der 20-jährige Fahrer eines Seat Ibiza, als er die Landesstraße 316 von Wolfegg in Richtung Alttann befuhr. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, verlor der junge Mann vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Leitplanke. Im Anschluss kippte der Seat um, landete auf dem Dach und schlitterte noch 20 Meter weit. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro.