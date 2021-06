Auto gestohlen und beschädigt

Den Angaben eines 24-Jährigen zufolge, hat ein zunächst Unbekannter am Sonntag gegen 1.45 Uhr am Stockweiher sein Auto gestohlen. Der junge Mann war mit Freunden an dem Weiher, als ihm seiner Aussage zufolge erst sein Autoschlüssel und anschließend der Pkw selbst vom Parkplatz entwendet wurde. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte der Pkw in Kißlegg mit erheblichen Unfallbeschädigungen im Frontbereich festgestellt werden, teilt die Polizei mit.

Nachdem gegen 7.40 Uhr der Polizei eine Unfallstelle auf der Kreisstraße 7937 Höhe Samhof gemeldet worden war, ist aufgrund der Spurenbilder zu vermuten, dass der Fahrer in der Nacht mit dem gestohlenen Pkw auf der Kreisstraße von Wolfegg kommend rechts von der Fahrbahn abgekommen und einen Anhang hinuntergefahren war. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 50 000 Euro.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen Bekannten des Fahrzeugbesitzers. Dieser konnte am Sonntagvormittag von der Polizei angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm noch einen Wert von etwa 0,3 Promille, ein Drogenvortest reagierte positiv auf diverse Substanzen. Daraufhin wurde bei dem Tatverdächtigen eine Blutentnahme in einer Klinik angeordnet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.