Ausstellung zeigt Skulpturen und Fotoarbeiten

In der „Orangerie“ im fürstlichen Hofgarten in Wolfegg wird am Freitag, 22. Juni, um 19 Uhr die Ausstellung „Figurativ“ eröffnet. Gezeigt werden dabei Arbeiten von Jolanta Switajski-Schaefer (Skulpturen) und Günter Schaefer (Fotografie) aus Vogt. Bürgermeister Peter Müller wird die Besucher begrüßen, die Laudatio wird Fürstin Elisabeth zu Waldburg Wolfegg und Waldsee sprechen. Das Gitarrenduo Nofox wird die Vernissage musikalisch begleiten. Jolanta Switajski-Schaefer arbeitet mit totem Holz, das sie zu Skulpturen verarbeitet. Günter Schaefer zerschneidet Fotos, arrangiert, collagiert Menschen in neue Formationen und überzieht sie mit zahllosen hauchdünnen Wachschichten. Die Ausstellung ist sonntags von 12 bis 18 Uhr sowie an den Samstagen 23. und 30. Juni von 14 bis 16 Uhr zu sehen.