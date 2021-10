Auf den Spuren der Schwabenkinder aus Graubünden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Früh am Dienstag morgen (14.-16.9.21) starteten 9 Albvereinler schwer bepackt zur Wanderung „Auf den Spuren der Bündner Schwabenkinder“.

In der Kirche von Sedrun in der Surselva ließen wir uns mit der Musik „im Schneesturm“ aus dem Film der Schwabenkinder und der Audio-Stimme der Maria Carolina aus Vals auf die Themenwanderung einstimmen.

Auf dem Panoramawanderweg entlang der Bahnlinie, auf der auch der Glacier Express verkehrt, erreichten wir Mumpe Tujetsch. Eines der vielen Berg- und Bauerndörfer, in denen die Zeit stehen geblieben ist. Weiter ging es über Disentis mit seinem bekannten Benediktinerkloster, hinunter zum noch jungen Vorderrhein und zu unserem Quartier in Cumpadials.

Am Mittwochmorgen war unser erster Stopp die Kirche und der Friedhof in Sumvitg. Anhand einer Liste aller Schwabenkinder aus Sumvitg suchten wir nach den gleichen Namen auf den alten, mit schmiedeeisernen Kreuzen versehenen Gräbern. Fast alle Namen auf der Liste konnten wir namentlich zuordnen. Die hier begrabenen Personen wurden in den Jahren 1903-1928 geboren und konnten so rechnerisch die direkten Nachkommen der Schwabenkinder sein, die Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts ins Schwabenland zogen.

Unser Weg führte uns nun in die Höhe zur Wallfahrtskirche Maria Licht und weiter bis auf 1230 m, um über Schlans wieder leichter abzufallen. Sehr schöne, gepflegte Wege boten reichlich Aussicht ins Vorderrheintal und auf die umliegenden Berge.

Am Donnerstag ging es an der gut erhaltenen Burganlage Jörgenburg vorbei nach Ilanz. Im dortigen Regional-Museum Surselva wurde uns im Rahmen einer kurzen Führung ein Dokumentarfilm speziell über die Graubündner Schwabenkinder gezeigt.

Weiter wanderten wir entlang des Vorderrheins. Mit seinen steilen Ufern, verursacht durch den Flimser Felssturz, boten sich wunderbare Ausblicke auf markante Felsen, Sandbänke und Flussinseln. Nur wenige Minuten nachdem wir den Bahnhof von Versam am Rheindurchbruch erreichten, fuhr der Zug mit den für uns reservierten Plätzen ein.

Die 3-tägige Themenwanderung war für alle Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis und wieder einmal perfekt organisiert von unseren erfahrenen Wanderführern.