Auch in den Ferien wird viel geboten

Das Bauernhausmuseum in Wolfegg bietet in den Sommerferien ein Programm für Daheimgebliebene und für Ferienkinder an. Dabei haben die Museumspädagogen vom 30. Juli bis zum 10. September, jeweils dienstags und donnerstags, beispielsweise Thementage organisiert wie den Musiktag oder eine Ernterallye. Da sollen Kinder mit Kopf, Herz und Hand in verschiedene Welten eintauchen – stets unter Anleitung und mit viel Raum für die eigene Fantasie, so beschreibt es das Bauernhausmuseum Wolfegg in seiner Mitteilung. Die Teilnahme am Ferienprogramm ist ohne Voranmeldung möglich. Die Projekte finden durchgehend von 11 – 17 Uhr und bei jeder Witterung statt.

Tüfteln, entdecken, basteln und die Geschichte der Region erfahren – mit Kopf, Herz und Hand. Mähen mit der Sense, leckeres Gebäck backen, waschen wie zu Großmutters Zeiten, ein Fachwerkhaus bauen und vieles mehr gibt es im Sommerferienprogramm des Museums. Die Museumshäuser, die Tiere und ein 12 Hektar großes Gelände bieten viel Platz für Spaß und Spiel, heißt es weiter.

Neben dem Sommerferienprogramm gibt es noch die Familiensamstage mit weiteren Programmpunkten. Jeweils um 13 Uhr gibt es Aktionen für die ganze Familie, zum Beispiel mit Puppentheater, Märchen erzählen oder Handwerksvorführungen. Auch an diesen Angeboten kann man ohne Voranmeldung teilnehmen. An speziellen Thementagen dauert das Familienangebot sogar von 12 bis 16 Uhr. Am 29. Juni lautet das Motto „Gaukler“, am 13. Juli dreht sich beim Feuerwehrtag alles um die die Arbeit der Feuerwehr.

Familiensamstage

6. Juli, 13 Uhr: Märchenstunde

13. Juli, 12 bis 16 Uhr: Thementag Feuer der freiwilligen Feuerwehr Wolfegg

20. Juli, 13 Uhr: Familienführung

27. Juli, 13 Uhr: Handwerksvorführung Sensen und Mähen

3. August, 13 Uhr: Geschichten vorlesen

10. August, 13 Uhr: Puppentheater

17. August, 13 Uhr: Handwerksvorführung: Waschen

24. August, 12 bis 16 Uhr: Alte Kinderspiele

31. August und 1. September, 12 bis 18 Uhr: Museumsfest

7. September, 13 Uhr: Familienführung über das Gelände

14. September, 13 Uhr: Handwerksvorführung Dreschen (sz)