Am Sonntag ist Familientag im Bauernhaus-Museum

Im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg heißt es am Sonntag, 18. Juli, wieder„Auf ins Museum!“ Der Erlebnistag dreht sich um den „Alltag auf dem Bauernhof“. Am Familiensamstag dreht sich diesmal Alles um das Thema „Von der Milch zur Butter“. Aufgrund der hohen Nachfrage bietet das Team zusätzlich, ebenfalls um 14 Uhr, ein kostenloses Mitmachprojekt zum Thema „Flachsen“ an.

Der Kinderführer mit Mitmachheft lädt dazu ein, sich auch ganz individuell das Museum zu „errätseln“. Am 15. Juli bekommen Interessierte außerdem Einblicke in die Translozierung von Hof Beck.

Mit einem Erlebnistag zum Thema „Alltag auf dem Bauernhof“ setzt das Museum seine Reihe „Auf ins Museum!“ fort. Sensendengler, Korbmacher, Wagner und andere zeigen altes Handwerk. Außerdem bevölkern zahlreiche Tiere das Museumsgelände: Im Stall von Richlisreute kann man eine Kuh vom Original Allgäuer-Braunvieh mit ihrem Kälbchen besuchen. Der Kleintierzüchterverein Vogt kommt mit seinen Kaninchen und auch die museumseigenen Hühner, Gänse, Ziegen sowie das Schwäbisch-Hällische Landschwein „Lilly“ sind vor Ort.

Wie die Bauern zu unterschiedlichen Zeiten ihre Wiesen gemäht haben und welche Arbeitsschritte beim Heumachen nötig sind, erfahren Besucher auf dem Museumsgelände. Karl Utz und Franz Wirbel zeigen das Mähen und Wenden mit einem Pferdegespann wie früher. Die Vorallgäuer Oldtimer-Veteranen führen das Mähen mit verschiedenen historischen Traktoren vor.

Wie früher können Besuchende mit der Sense mähen und das Gras anschließend zum Trockenen als Huizen aufstellen. Zudem kann man sich beim Rechenbauen, beim Melken oder an der Wäsche von Hand versuchen. Eine interaktive Führung mit dem Museumslandwirt vermittelt um 11 und 14 Uhr viel Wissenswertes rund um die täglichen Arbeiten der bäuerlichen Bevölkerung von früher.

Im „Klassenzimmer“ im Fischerhaus zeigt eine kleine Ausstellung, wie Landwirtschaft in den Entwicklungsländern betrieben wird. Bei schönem Wetter führt die Rathaus-Tanzgruppe Weingarten um 13 und 15 Uhr historische Tänze im Freien vor. Um 12 und 14 Uhr will das Puppentheater „Toldrian“ die Besuchende begeistern.

Der kleine Hunger lässt sich im Hof Reisch durch saure Bohnen mit Spätzle, Grillwurst oder Kaffee und Kuchen stillen. Die Landfrauen bieten bei einem Schaukochen „Erntekiachla“ (Zogene Kiachla) als „Versucherle“ an. Im Biergarten der Museumsgaststätte gibt es gutbürgerlicher Küche. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Bei schlechtem Wetter kann es zu Programmänderungen kommen.