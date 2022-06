Alles rund um den Solarpark erfahren

Der Betreiber des Solarparks Wolfegg-Gaishaus, die Anumar GmbH, und der Landkreis Ravensburg laden zu einem Tag des offenen Solarparks ein. Dieser findet am Mittwoch, 29. Juni, von 11 bis 13 Uhr statt. Der Solarpark in Gaishaus hat laut eigenen Angaben eine Leistung von 1800 kWp und ist ein Beispiel für eine Freiflächenphotovoltaikanlage, die für rund 470 Haushalte Strom erzeugt. Durch diesen 2,8 Hektar großen Solarpark werden jährlich circa 1440 Tonnen CO2 vermieden.

Um 11 Uhr eröffnen der Geschäftsführer der Anumar GmbH, Landrat Harald Sievers und der Bürgermeister der Gemeinde Wolfegg, Peter Müller, den Tag des offenen Solarparks. Anschließend findet eine Besichtigung des Parks statt.

Der Landkreis Ravensburg hat es sich mit dem Handlungsfeld „Agenda Erneuerbare Energien“ innerhalb der Kreisstrategie zum Ziel gemacht, den Anteil an regenerativ erzeugter Energie und die Energieeffizienz im Landkreis deutlich zu steigern. Bei 1700 Sonnenstunden pro Jahr bietee die Region Bodensee-Oberschwaben optimale Rahmenbedingungen zur Nutzung der Sonnenenergie, schreibt der Landkreis.

Daher wurden Maßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern entwickelt, die nach und nach umgesetzt werden und dazu führen sollen, dass das vorhandene Potenzial konsequent ausgeschöpft wird. Neben der Eigenstromerzeugung durch PV-Dachanlagen hat auch das Thema Freiflächenphotovoltaik großes Potenzial. „Wichtig ist, dass jeder einen Beitrag zur Nutzung der vorhandenen Potenziale im Bereich Photovoltaik leisten kann. Egal ob Bürgerschaft, Unternehmen, Schulen, Landwirtschaft etc. Wichtig sind vor allem die Information und Aufklärung, der Abbau von Hürden sowie die Unterstützung und Motivation“, wird Landrat Harald Sievers in der Pressemitteilung zitiert.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht notwendig. Treffpunkt ist am Solarpark Wolfegg an der L316, von Gaishaus Richtung Bad Waldsee, auf der rechten Seite, gleich nach Gaishaus.