Adventsmarkt im Bauernhausmuseum in Wolfegg

Am dritten Adventswochenende öffnet das Bauernhausmuseum in Wolfegg seine Pforten zum Adventsmarkt. Vom 9. bis 11. Dezember bieten mehr als 60 Aussteller und Ausstellerinnen in den Museumshäusern und Hütten auf dem Museumsgelände Waren an, die oftmals in den eigenen Stuben und Werkstätten hergestellt wurden: Von selbst gestrickten Socken über das kunstvoll geschnitzte Springerle-Model und Krippenfiguren bis zu ausgefallenem Christbaumschmuck. Das teilt das Bauernhausmuseum mit.

Musik, Lichter und abends Feuerkörbe

Als „hoimelig und schee“ wird der Adventsmarkt im Freilichtmuseum angekündigt – in der Kulisse der historischen Museumsgebäude finden sich Christbäume, Lichter und abends Feuerkörbe. In den Stuben und auf dem Gelände spielen Bläser und Saitenspieler auf, der Nikolaus besucht am Samstag und am Sonntag jeweils um 15 Uhr die Kinder. Auch die adventlichen Vorlesegeschichten „Horch und komm zur Ruhe“ für Kinder sollen zur gemütlichen Stimmung beitragen.

Waffeln und Pfannkuchen vom Herdfeuer

Beim Adventsmarkt wird außerdem Glühwein, Kinderpunsch und Feuerzangenbowle angeboten. Über dem Herdfeuer in der historischen Museumsküche werden Waffeln und Pfannkuchen ausgebacken. Weihnachtliche Leckereien wie hausgemachtes Birnenbrot, heiße Maroni oder Schokoäpfel sind ebenfalls zu finden.

Der Eintritt ist frei. Die Spenden gehen dieses Jahr laut Mitteilung an die Nachsorgeklinik Tannheim, die Suppenküche Klosterstüble in Bad Waldsee und das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach.

Die Öffnungszeiten des Adventsmarkts: Freitag, 9. Dezember, von 16 bis 20 Uhr; Samstag, 10. Dezember, von 11 bis 20 Uhr und Sonntag, 11. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.