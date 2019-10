Adjiri Odametey spielt in Wolfegg

Adjiri Odametey, Künstler aus Ghana, tritt am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr in der Alten Pfarr Wolfegg auf.

Markenzeichen des Singer-Songwriter Adjiri Odametey ist seine warme, erdige Stimme, heißt es in der Ankündigung. Der Multi-Instrumentalist beherrscht Instrumente wie die Daumenklaviere Mbira und Kalimba, Kora, Balafon und Gitarre.

Odametey wuchs in Accra, in der Hauptstadt Ghanas auf. Sein erstes Melodieinstrument war die Bambusflöte. Sein Großvater – ein traditioneller Musiker – gab ihm Unterricht im Balafonspiel. Trotzdem war ihm die Musikerkarriere nicht automatisch in die Wiege gelegt. Sein Vater, der in London im Außenministerium arbeitete, wünschte sich für den Sohn einen akademischen Berufsweg. Aber Adjiri Odametey verfolgte seinen eigenen Weg.

Laut Pressebericht hervorragend ausgebildet wurde er im ghanaischen Centre for Culture and Arts in Accra. Er gewann mehrere Preise wie den Student Pop Chaise oder den Ecrag Award für das „Talent of the year“ und war langjähriges Mitglied des Ghana Dance Ballet und des Kalif Dance Ensembles. Durch seine Auslandstourneen lernte er unterschiedlichste Stilrichtungen kennen, die ihn beeinflussten. Mit seiner „Afrikanischen Weltmusik“ schuf Odametey einen eigenen individuellen Stil – immer im Bewusstsein seiner westafrikanischen Wurzeln.

