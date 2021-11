Aus bislang ungeklärten Gründen ist am Donnerstag gegen 16.30 Uhr eine 64-jährige BMW-Fahrerin zwischen Alttann und Grimmenstein nach links von der L 316 abgekommen. Der Wagen blieb neben der Fahrbahn in der angrenzenden Böschung liegen. Die 64-Jährige blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand laut Polizeibericht Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.