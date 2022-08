4FU1M zeigen plastische Kunst

Die Orangerie Wolfegg zeigt zeitgenössische, plastische Kunst von fünf Absolventen der Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe sowie der Hochschule für Gestaltung Pforzheim und des GENIE LABs von Prof. Abraham David Christian: Tzu-Yun Hung, Sonja Keppler, Valentina Michaelis, Julia Schmölzer und Leo Staigle – „Vier Frauen und ein Mann“. Die Ausstellungsreihe begann 2021 in Mönsheim in der Alten Kelter und wurde von Kunsthistorikerin Regina M. Fischer filmisch begleitet und kuratiert. Nun kommen die jungen Künstlerinnen und Künstler mit ihren skulpturalen Arbeiten in den fürstlichen Hofgarten in die Orangerie Wolfegg. Was die unterschiedlichen zeitgenössischen Positionen verbindet ist ein intensiver Austausch im Genie Lab, der Abteilung Skulptur an der Hochschule Pforzheim, bei Prof. Abraham David Christian.

Tzu-Yun Hung widmet sich in ihrer Arbeit ihrer Identität als eine in Deutschland lebende Taiwanerin. Sie arbeitet mit gesammelten Materialien, transformiert und verbindet sie zu einer Oberfläche, die in ihrer Homogenität wenig über ihre Vielfältigkeit verraten.

Die Bildhauerin Sonja Keppler beschäftigt sich mit archaischer Symbolik von Kulturen. Intuitiv entstehen ihre Plastiken, deren Oberflächen sinnliche, aufbrechende und rissige Strukturen aufweisen. Die abstrahierten Formen erinnern an frühere archaische Gestaltungsweisen.

Valentina Michaelis beschäftigt sich mit der Objektgruppe „Hängend“ vorwiegend mit Materialentfremdung und den dadurch entstehenden Ausdrücken.

Julia Schmölzer setzt sich in ihrer künstlerischen Arbeit mit natürlichen Prozessen, dem Werden und Vergehen auseinander. Dabei entstehen filigrane Porzellan-Objekte mit unterschiedlichen Strukturen und Formen, die den Wachstumsprozess nachempfinden.

Leonard Staigle stellt mit Papier, Faden und Wachs Raum und Hülle einander gegenüber. Der 2018 begonnene Werkzyklus „Polymorphia“ setzt sich in den aktuellen Arbeiten aus 2022 fort.