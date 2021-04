46 960 Euro für die Loretokapelle in Wolfegg

Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Instandsetzung der Wolfegger Loretokapelle mit 46 960 Euro. Mit dem Geld sollen die Instandsetzung des Dachtragwerks sowie kleineren Renovierungsarbeiten finanziert werden. Das teilen die Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser (CDU) in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

„Wir freuen uns, dass der beschauliche, aber beständige Wallfahrtsort am südlichen Ortsrand von Wolfegg auch in Zukunft für Pilger und Besucher erhalten bleibt“, schreiben die Landtagsabgeordneten in ihrer Mitteilung.

Mit der ersten Tranche des Denkmalförderprogramms 2021 werden laut Mitteilung rund vier Millionen Euro für Erhaltung, Sanierung und Nutzung von 63 Kulturdenkmalen im Land gefördert. Die Mittel stammen überwiegend aus den Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg.

Denkmale für nachkommende Generationen erhalten

Mit den aktuell zur Verfügung gestellten Mitteln sollen die Denkmale und ihre historische Bedeutung gestärkt und noch für nachkommende Generationen erhalten werden. Zu den geförderten Kulturdenkmalen gehören 33 private, 22 kirchliche und 8 kommunale Denkmale. Dabei werden zum Beispiel Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an bedeutenden Kirchbauten gefördert. Inhaltliche Schwerpunkte sind Fassaden- und Fenstersanierungen sowie Dachinstandsetzungen.

Ziel des Denkmalförderprogramms ist der Schutz der mehr als 96 000 Bau- und Kunstdenkmale sowie der mehr als 82 000 archäologischen Denkmale in Baden-Württemberg.