30 Jahre Internationale Wolfegger Konzerte

Die renommierten Internationalen Wolfegger Konzerte feiern am letzte Juniwochenende ihren 30. Geburtstag. Der Konzertreigen startet am Freitag, 28. Juni um 20 Uhr, im Bankettsaal von Schloss Wolfegg mit dem Ensemble Mini aus Berlin. Auf unkonventionelle Art erkunde dieses aus 16 jungen Musikern bestehende Orchester die russische Seele mit Werken von Dmitri Schostakowitsch, Sergei Prokofjew und Sergei Rachmaninow, damit den wohl bedeutendsten russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. heißt es in der Ankündigung.

Das Orchesterkonzert am Samstag, 29. Juni, im Rittersaal des Schlosses verspreche mit Dirigent Manfred Honeck und den Bamberger Symphonikern ein glanzvolles Fest der Sinne und Klänge zu werden, heißt es weiter. Auf dem Programm, das um 20 Uhr beginnt, stehen Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie und eine Operngala mit Arien von Mozart, Donizetti und Verdi.

Ganz im Zeichen des Jubiläumsjahres steht auch das Kirchenkonzert am Sonntag, 30. Juni, um 17 Uhr: Neben einer eigens zum Geburtstag entstandenden Uraufführung hat Manfred Honeck Ludwig van Beethovens „Missa Solemnis“ ausgewählt, die er mit den Bamberger Symphonikern, dem Philharmonischen Chor München und den Solisten Christina Landshamer (Sopran), Gerhild Romberger (Alt), Benjamin Bruns (Tenor) und Franz-Josef Selig (Bass) zur Aufführung bringt.