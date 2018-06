22 000 Besucher beim Eseltreffen

Wieder einmal war das Eseltreffen im Bauernhausmuseum Wolfegg ein großer Publikumsmagnet. Wie das Museum in einer Pressemitteilung schreibt, hat die Besucherzahl nach dem Erfolgsjahr 2015 erneut Höchstniveau erreicht: 22 000 Besucher haben sich beim siebten Eseltreffen am vergangenen Wochenende das bunte Programm rund um die Esel angesehen.

Stuten, Hengste, Wallache, Riesenesel, Eselfohlen, Hausesel: In der Gesamtzahl 117 Esel waren in Wolfegg zwei Tage lang zu Gast. Ein umfangreiches Programm gab den Zuschauern die Möglichkeit, sich rund um die Esel zu informieren, sie zu streicheln oder deren Geschicklichkeit zu bestaunen. Ein besonderer Publikumsmagnet war auch in diesem Jahr wieder das „Gespannfahren“, bei dem es galt, die Hindernisse wie Flatterbänder oder „Wassergraben“ in möglichst geringer Zeit und ohne Fehler zu passieren. Ebenso beliebt war die Wahl des schönsten Eselfohlens: In diesem Jahr hat das noch namenlose, acht Tage alte Eselfohlen vom Eselhof Hochstetten gewonnen.

Dass solch eine Großveranstaltung nicht ohne den großen Einsatz der Mitarbeiter, der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer und Vereine und den guten Willen der Gemeinde und der Anwohner zu stemmen ist, stellte Museumsleiter Christoph Mayr fest: „Wir sind allen Helfern sehr dankbar und wissen die große Verbundenheit mit dem Museum sehr zu schätzen.“

Alle Eselfans dürfen sich schon jetzt den September 2019 vormerken, dann findet das achte Eseltreffen im Bauernhaus-Museum in Wolfegg statt.