19-Jähriger überschlägt sich mit Auto

Eine leicht verletzte Beifahrerin sowie rund 10 000 Euro Schaden hat ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der K 7937 gefordert. Ein 19-Jähriger fuhr laut Polizeibericht von Kißlegg in Richtung Wolfegg, kam – vermutlich weil er zu schnell fuhr – in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, schleuderte beim Gegenlenken über die Gegenfahrspur und überschlug sich mit seinem Auto an der Böschung. Durch den Unfall verletzte sich seine 17-jährige Beifahrerin leicht.