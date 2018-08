Reitergruppe Wohmbrechts lädt zum Wendelinsritt

Die Reitergruppe Wohmbrechts freut sich auf viele Besucher und Teilnehmer beim Wendelinsritt am Sonntag, 19. August. Aufstellung und Abritt ist um 9 Uhr in Wohmbrechts an der Kirche.

Der Ritt führt durch die Sonnenhalde in Wohmbrechts durchs Dorf, dann Richtung Schreckelberg über die Fluren nach Engelitz zur Kapelle, heißt es in der Ankündigung. Dort ist um 10 Uhr ein Feldgottesdienst an der Kapelle mit Pfarrer Martin Weber. Nach der Pferdesegnung wird nach Wohmbrechts zurückgeritten, wo um 11 Uhr an der Turnhalle (Vorplatz Grundschule) ein Frühschoppen stattfindet. Dazu spielt die Musikkapelle Wohmbrechts auf. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen.