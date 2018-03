Willi Münz ist neuer Abteilungskommandant

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Leutkirch, Abteilung Winterstetten, lag das Hauptaugenmerk auf der Wahl eines neuen Abteilungskommandanten, da der bisherige Amtsinhaber Daniel Hege sich nur noch als Stellvertreter zur Wahl stellte. In einer geheimen Abstimmung wurde Oberbrandmeister Willi Münz einstimmig zum neuen Abteilungskommandanten gewählt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Feuerwehr hervor.

Zuvor hatte der scheidenden Abteilungskommandant Daniel Hege mit seinem kurzen Jahresbericht die Versammlung eröffnet: 2017 hätten sich demnach die Einsätze der Abteilung Winterstetten auf kleinere Unwettereinsätze und der Entsorgung eines angebrannten Essens aus einer verrauchten Wohnung. Trotz geringer Einsatzzahlen sei aber kontinuierlich geübt worden, wie die elf Übungsabenden im Laufe des Jahres zeigten.

Bei den anschließenden Wahlen wurde neben neben Willi Münz auch Daniel Hege einstimmig in das Amt des stellvertretenden Abteilungskommandanten gewählt. Ihre neuen Ämter treten die Beiden nach Zustimmung durch den Leutkircher Gemeinderat an. Zudem wurde auch der fünfköpfige Ausschuss neu bestimmt. Hierzu wurden Frieder Angele, Franz Futscher, Siegfried Hege, Georg Merk und Georg Württemberger bestimmt. Johannes Hege, Tobi Kimpfle und Fabian König wurden im Anschluss zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Gesamtkommandant Michael Klotz würdigte in seinem Grußwort die Arbeit der eher kleinen Abteilung, die ihren Platz und ihre Daseinsberechtigung habe, so der Pressetext. Ortsvorsteher Stefan Michaelis unterstrich dies in seiner Rede ebenfalls und betonte, die Feuerwehr sei für ihn so selbstverständlich ins Ortsbild integriert, dass man sich nur sehr schwer vorstellen könnte, wenn es sie plötzlich nicht mehr gäbe. Die Arbeit der freiwilligen Feuerwehren sei unbezahlbar, und es sei schön, dass sich auch in einer so kleinen Gemeinde wie Winterstetten drei neue Feuerwehranwärter am heutigen Abend bei der Hauptversammlung eingefunden haben, so Michaelis laut der Pressemitteilung.