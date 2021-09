Zwei Vereine haben sich aufgelöst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mitte September trafen sich die Mitglieder der jeweiligen Vereine um in zwei aufeinanderfolgenden Versammlungen über deren Auflösung abzustimmen. Nachdem nochmals die bedeutendsten Wegpunkte der Vereinsgeschichten vorgetragen wurden, endet für den Musikverein Esenhausen eine 86-jährige und für den Musikverein Wilhelmsdorf ein fast 100-jährige Ära. Eines dieser besonderen Ereignisse war der Bau eines eigenen Probelokals in Esenhausen vor 40 Jahren. Seit 2012 trafen sich dort die Musikerinnen und Musiker beider Vereine um als Spielgemeinschaft zusammen zu proben, da sich die Zahl ihrer aktiven Mitglieder mittlerweile so reduziert hatte, dass kein Verein mehr alleine für sich spielfähig war. Nachdem schnell klar war, dass es musikalisch wie menschlich und kameradschaftlichen passte, wurde im Jahr 2015 der neu gegründete Musikverein Wilhelmsdorf-Esenhausen ins Leben gerufen. Parallel dazu wurde über die Auflösung der bisherigen „Altvereine“ nachgedacht, da diese weiter existierten und die jeweils personell mit eigener Vorstandschaft besetzt werden mussten.

Nach Beschluss und Einleitung dieses Vorgangs, der rechtlich nach einem Jahr seine Gültigkeit erreicht, kann nur formell von einem Ende der Vereine die Rede sein. Denn der Musikverein Wilhelmsdorf-Esenhausen führt das musikalische Erbe weiter und hat im neu renovierten Probelokal nun optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft.