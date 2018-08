Zwei Jäger der Nacht kennenlernen

Das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf bietet im Sommer ein Ferienprogramm an. Kinder können an verschiedenen Workshops und Kreativangeboten teilnehmen. Das Programm startet laut Pressemitteilung des Naturschutzzentrums am 7. August mit einem Kochkurs.

Bei „Outdoor-Cooking I – Essen zubereiten in der Natur“ können Kinder ab acht Jahren am Dienstag, 7. August, von 10 bis 16 Uhr können unter der Anleitung von Margret Merz-Puschmann die Küche in die freie Natur verlagern. Wie bereite ich unter freiem Himmel schmackhafte und gesunde Speisen? Was muss ich beim Feuer machen beachten? Welche Pflanzen kann ich essen, und welche muss ich meiden? Mit einfachen Mitteln und Techniken bereiten die Teilnehmer ein umfangreiches Menü mit naturbelassenen Speisen und Getränken zu. Zuerst werden Pflanzen gesammelt und auf dem einfachen Büchsenofen ohne fremde Energie gekocht. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Bitte bei der Anmeldung gegebenenfalls Unverträglichkeiten oder Allergien angeben. Am besten lange Hosen, geschlossene Schuhe und bei heißem Wetter eine Kopfbedeckung anziehen. Am 5. September findet das Programm nochmals statt.

Kunstwerke draußen in der Natur gestalten

Zuvor sind der Kreativität der Teilnehmer am Mittwoch, 8. August, von 13.30 bis 17.30 Uhr keine Grenzen gesetzt. Judith Kirchner, die im Naturschutzzentrum ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolviert, leitet Kinder ab acht Jahren an, mit viel Fantasie, Spaß, Kleister und buntem Papier ein Sparschwein zu gestalten. Die Technik mit Pappmaché sei einfach und arbeite mit simplen Materialien. Nur das Trocknen der Kunstwerke dauert etwas länger, weshalb die „treuen Finanzminister“ erst ab Freitag, 10. August, im Naturschutzzentrum abgeholt werden können. Da es bei der echten Handarbeit mit Kleister mitunter etwas „pampig“ zugeht, bittet das Naturschutzzentrum darum, entsprechende Kleidung beziehungsweise eine Schürze mitzubringen. Kinder mit langen Haaren sollten auch einen Zopfgummi dabei haben. Der Workshop kostet sieben Euro und findet im Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf statt.

Bei „Land-Art – Kreativ in und mit der Natur“ sind Kids von 9 bis 13 Jahren am Dienstag, 14. August, von 14 bis 17 Uhr eingeladen, unter der Anleitung von Daniela Igel draußen im Ried mit Naturmaterialien ihre ganz persönlichen Kunstwerke zu gestalten. Land-Art ist eine Kunst, bei der die Seele mitwachsen oder einfach baumeln kann, heißt es in der Pressemitteilung des Naturschutzzentrums. Wer will, kann einen Fotoapparat oder ein Handy mit Fotofunktion mitbringen, um die Kunstwerke zur Erinnerung dauerhaft festzuhalten. Bitte auch ein Getränk und bei Bedarf auch einen kleinen Snack zur Stärkung mitbringen. Die Teilnahme kostet sechs Euro. Der Treffpunkt ist am Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf.

Beim Naturerlebnisnachmittag „Auf bunten Flügeln – Schmetterlinge“ für Kinder ab acht Jahren dreht sich am Mittwoch, 22. August, von 14 bis 17 Uhr unter der Anleitung von Margit Ackermann alles um die bunten Insekten. Wie sie leben, welche Pflanzen sie brauchen, wie aus einer gefräßigen Raupe ein zarter Schmetterling wird und vieles mehr, ist an diesem Nachmittag zu erfahren. Die Teilnahme kostet vier Euro.

Fledermausnacht ist auch für Erwachsene

Im Rahmen der „European Batnight“ veranstaltet das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf am Samstag, 25. August, von 16 bis 22 Uhr wieder die „Wilhelmsdorfer Fledermausnacht“. Ein kreatives und buntes Programm für Kinder und Erwachsene mit Basteln, Spielen, Lagerfeuer und Abendexkursion dreht sich rund um diese Jäger der Nacht.

Um das Wildtier des Jahres, die Wildkatze, geht es am Donnerstag, 30. August, von 14 bis 17 Uhr unter der Anleitung von Margit Ackermann. Der Lebensraum der Europäischen Wildkatze ist laut Pressemitteilung immer kleiner geworden, und so sei dieser scheue Waldbewohner fast nie zu sehen. Meist schlafen Wildkatzen am Tag und gehen in der Nacht auf die Jagd. Durch Spiele lernen Kinder ab acht Jahren, das Verhalten und die Besonderheiten dieser scheuen Tiere kennen und erproben mit viel Spaß, wie eine Wildkatze zu sein. Die Teilnahme kostet vier Euro.