Zuversicht bei der Programmplanung für den Herbst

Am Mittwoch, 7.7., führte der Kulturverein Wilhelmsdorf unter Beachtung der aktuell geltenden Hygienemaßnahmen seine diesjährige Mitgliederversammlung in der Scheune durch. Der Vorsitzende Lothar Rilling-Riehmann begrüßte die Anwesenden und stellte die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Die geplante Tagesordnung wurde ohne Gegenstimme angenommen. Anschließend gab der Vorsitzende eine kurze Zusammenfassung seines Jahresberichts. Der ausführliche Bericht war bereits im Vorfeld an die Mitglieder verschickt worden, um die Sitzung abzukürzen.

Bedauerlicherweise musste der Kulturverein im vergangenen Jahr wie alle vergleichbaren Einrichtungen die meisten seiner geplanten Veranstaltungen ausfallen lassen. So fand nur ein Viertel der sonst üblichen gut 80 Veranstaltungen statt. Besonders hart traf es das Theater in der Scheune, alle Aufführungen des Theaterstücks „Snap Lock“, das zusammen mit der Waldbühne Zußdorf einstudiert worden war, mussten noch am Morgen der Premiere abgesagt werden. Im Herbst sind nun erneut Vorstellungen dieser Produktion geplant, soweit es die Coronalage zulässt. Unter diesem Vorbehalt stehen auch alle anderen geplanten Projekte. So will der Autor Peter Blickle aus seinem neuen Roman „Andershimmel“ lesen und die Sopranistin Regine Sturm zwei Liederabende geben. Dazu kommen ein Lesespaziergang in Kooperation mit der Gemeindebibliothek, eine „Kriminacht“ mit mehreren Autoren, die Multivisionsshow „Traumreise durch Kanada“ (zusammen mit dem Wilhelmsdorfer Naturschutzzentrum) und vier Kinoabende. Ferner sind Konzerte mit Omnitah und Michael Moravek angedacht. In der immer noch ungewissen Lage wurde von der Versammlung beschlossen, kein gedrucktes Gesamtprogramm herauszugeben, sondern die Einzelevents gezielt zu bewerben, sobald ihre Durchführung gesichert ist.

Insgesamt hat die Coronakrise der materiellen Situation des Vereins erfreulicherweise nicht geschadet. Zwar musste der Ausfall der Theatereinkünfte hingenommen werden, aber die laufenden Zuschüsse von Gemeinde und Land blieben erhalten. Dazu kamen spezielle Fördermittel aus dem Krisentopf des Landes und Spenden privater Förderer. Der Vorsitzende dankte in diesem Zusammenhang allen Unterstützern der Vereinsarbeit. Zugute kam dem Verein auch, dass alle Mitarbeiter ehrenamtlich tätig sind, sodass die laufenden Kosten überschaubar blieben. Die Zeit wurde genutzt, indem neue Möbel für das Foyer angeschafft und die Toiletten durch einige Vereinsmitglieder unter erheblichem Arbeitsaufwand sehr ansprechend renoviert wurden.