Zu teuer: Weniger Räume für Schulerweiterung in Wilhelmsdorf

In Wilhelmsdorf werden derzeit Gymnasium und Realschule erweitert. Angesichts zu erwartender enormer Baukosten muss das bisher ins Auge gefasste Raumprogramm nochmals deutlich reduziert werden. Gehofft wird nun, dass die angestrebte Summe von sieben Millionen Euro für einen ersten Bauabschnitt realistisch ist.

Den Stand der Dinge erläuterte Wilhelm Birkhofer, Leiter des Bauamts, in der Gemeinderatssitzung. Das zunächst angedachte Bauprogramm mit einem Gebäude mit zwölf Klassenzimmern, Räumen für die Lehrer und für die Arbeit in Kleingruppen sowie einem Foyer mit Plätzen für die Freiarbeit der Schüler würde zu teuer werden. Weiterhin war ein Neubau des Fachraumbereichs in einem zusätzlichen Bauabschnitt ins Auge gefasst.

150 Quadratmeter weniger

„Unsere groben Kostenschätzungen ergaben einen Aufwand von rund zehn Millionen Euro. Wir als Gemeinde können aber allenfalls sieben Millionen Euro stemmen“, legte Birkhofer dar. Ein komplett neuer Technikbereich sei nicht zu finanzieren. Nach intensiven Gesprächen mit den beiden Schulen sollen die Flächen nun um 150 Quadratmeter reduziert werden. Geplant werden jetzt statt vier nur noch drei Einheiten mit jeweils drei Klassenzimmern, einem Lehrerbereich und einem geräumigen Foyer für Freiarbeit.

„Dieses Projekt ist ganz schön knifflig“, sagte Bürgermeisterin Sandra Flucht. Sie sei froh, dass sich neun Architektenbüros um die Planungen am Schulzentrum bemühten. Fünf davon werden in der nächsten Stufe des Verfahrens um Projektskizzen, eine Angebotspräsentation und ein Honorarangebot gebeten. Im September wird dann ein Ausschuss die eingereichten Arbeiten bewerten.

Die Teilnehmer am Wettbewerb werden um Aussagen gebeten, wie zusätzliche zwei Chemieräume, ein Vorbereitungsraum, ein Technikraum mit Materiallager und ein Maschinenraum angeordnet werden könnten. Die Umsetzung soll in eigenständigen Bauabschnitten konzipiert werden. Aber auch ein gemeinsamer Abschnitt ist denkbar. Eine solche Lösung ist für das Gymnasium zwar nicht optimal, nimmt aber viel Druck aus den derzeit beengten Räumlichkeiten heraus. Es wird auch nach Verwirklichung der Pläne noch Wanderklassen geben. Johannes Baumann, Rektor des Gymnasiums, bescheinigte im Gespräch mit der SZ, dass sich die Gemeinde bei dem Projekt sehr viel Mühe gebe. Anerkannt wird, dass es hier nicht nur um den Bau zusätzlicher Räume gehe. Ziel sei es auch, moderne pädagogische Konzepte zu verwirklichen, die in die Zukunft weisen. Um engere Beziehungen zwischen Schülern und Lehrern herzustellen, die sich positiv auf das Lernverhalten auswirken, sei ein dazu passendes Raumangebot von größter Bedeutung. Hier gebe es große Unterstützung durch Verwaltung und Gemeinderat, freut sich Baumann. Wichtig sei es, so Amtsleiter Birkhofer, jetzt auch einen Architekten zu finden, der die pädagogischen Ideen der Schule versteht und sie auch im Raumprogamm umsetzen kann.

Nach Darstellung der Verwaltung ist eine Größenordnung der Baukosten von unter sieben Millionen Euro unter Ausnutzung aller denkbarer Zuschussmöglichkeiten realisierbar. Erwartet werden laut Bürgermeisterin Sandra Flucht 70 Prozent Zuschüsse, unter anderem aus der Schulbauförderung und dem Ausgleichsstock. Erinnert wird aber auch daran, dass in einem weiteren Schritt der Neubau der Realschule ab dem Jahr 2027 ebenfalls zu finanzieren ist. Unverbindliche Kostenschätzungen gehen hier von einem Finanzbedarf in Höhe von deutlich über fünf Millionen Euro aus.

Die Stimmung im Gemeinderat fasste vor der Abstimmung Adolf Kneer (Freie Wählervereinigung) zusammen: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Die bisherigen Diskussionen und deren Ergebnisse sind vorbildlich.“