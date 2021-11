Zimmerei Berthold Ott mit Ehrenplakette ausgezeichnet

Bereits seit 27 Jahren folgt Ott Haus der Philosophie, energieeffiziente, bezahlbare und schöne Häuser mit angenehmem Wohnklima zu bauen. Besonderen Wert legt das Unternehmen von jeher auf ökologische Materialien. So verzichtet Ott Haus beispielsweise auf Spanplatten mit Formaldehyd, Plastikfolien oder Styropor. Vor Baubeginn können Kunden und Kundinnen in der hauseigenen Erlebniswelt alle Materialien testen, die später verbaut werden.

Mit den drei Schwerpunkten Schlüsselfertiger Hausbau in Holzständerbauweise, An- beziehungsweise Umbau sowie Sanierung hat sich die Zimmerei Berthold Ott GmbH im baden-württembergischen Wilhelmsdorf breit aufgestellt, um so möglichst unabhängig von Marktschwankungen wirtschaften zu können. Auch Weiterbildung wird deshalb im Unternehmen großgeschrieben: Alle sechs Wochen nehmen die Mitarbeitenden an einem Schulungstag teil. Neben speziellen Schulungen wird dieser Tag auch genutzt, um auf die letzten Wochen zurückzublicken und Themen der Beschäftigten zu besprechen. Hier hat alles Platz, berufliches wie persönliches. Vom Wissen, der Kompetenz und dem kollegialen Miteinander profitieren zurzeit auch mehrere fremdsprachige Zimmerer, die jederzeit Unterstützung bei Behördenangelegenheiten oder in anderen privaten Bereichen erhalten.

Ein ausschlaggebender Punkt für die Prämierung der Zimmerei Berthold Ott GmbH mit der Ehrenplakette des „Großen Preis des Mittelstandes 2021“, verliehen durch die Jury der Oskar-Patzelt-Stiftung, war in diesem Jahr vor allem auch das Engagement des Unternehmens für ein lebenswertes Jetzt und eine umweltgerechte Zukunft, denn das Unternehmen setzt sich aktiv für den Klimaschutz ein und pflanzt in Zusammenarbeit mit der Stiftung Plant for the Planet für jedes abgeschlossene Bauprojekt 100 Bäume. Seit 2017 konnten so mehr als 5.300 neue Bäume gepflanzt werden. Zudem stehen jährliche Wald- und Wiesenputzaktionen auf dem Nachhaltigkeitsplan des Unternehmens. Hier packt das gesamte Team an und hilft dabei, die umliegenden Wälder und Wiesen von Müll zu befreien.

„Nachdem wir bereits 2015 mit der Auszeichnung als ‚Preisträger‘ geehrt wurden, ist diese weitere Ehrung ein erneuter Ansporn für uns und unser Team und eine Bestätigung für unseren Anspruch, unsere Arbeit und unseren Weg in die Zukunft“, sagt Geschäftsführer und Gründer Berthold Ott. „Gerade in Zeiten, in denen die Nachfrage nach ökologisch verträglichem und dabei bezahlbarem Bauen steigt, möchten wir weiterhin unseren Kunden die bestmöglichen Lösungen anbieten, die moderner Holzbau möglich macht.“

Für das Wettbewerbsjahr wurden 4674 Unternehmen bundesweit nominiert. Die Zimmerei Berthold Ott gehört mit der Auszeichnung Ehrenplakette beim Großen Preis des Mittelstandes zu den 20 besten Unternehmen Deutschlands.