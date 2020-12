Zieglersche wirbt um Vertrauen für Arbeit in den Seniorenzentren

In einem gemeinsamen Brief wenden sich Gottfried Heinzmann, Vorstandsvorsitzender der Zieglerschen, und Sebastian Köbbert, Geschäftsführer der Altenhilfe, an die Angehörigen von Bewohnern der Zieglerschen-Seniorenheime. In ihrem Schreiben bitten sie darum, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pflegeeinrichtungen weiterhin ihr Vertrauen zu schenken.

„Wir verstehen Ihre Sorge um Ihre Lieben in unseren Seniorenzentren, denn wir teilen diese“, heißt es in dem Brief. „An dieser Stelle ist es uns ein Anliegen, Ihnen zu versichern, dass wir aus vollem Herzen und mit all unseren Kräften für das Wohlsein unserer Bewohnerinnen und Bewohner sorgen – und das Tag und Nacht.“ Mit den dramatisch steigenden Infektionszahlen seien weiterhin strenge Hygienevorschriften und Besuchsbeschränkungen zum Schutz der Senioren und Mitarbeitenden notwendig. Dazu zählen zum Beispiel das konsequente Tragen von FFP-2-Masken während der gesamten Besuchszeit sowie die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

„Liebevolles und kreatives Miteinander trotz der Pandemie“

„Wir sind stetig darum bemüht, die gleichfalls hoch zu gewichtende Notwendigkeit, eine soziale Isolation der uns anvertrauten pflegebedürftigen Menschen und die möglicherweise daraus resultierenden Folgen ebenso im Blick zu behalten und nach Möglichkeit zu verhindern“, betonen Heinzmann und Köbbert. Dass diese Maßnahmen von der Mehrheit der Angehörigen mitgetragen würden, dafür seien sie dankbar. „Durch Ihr Verständnis ermöglichen Sie es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie die Zeit und Kraft haben für unsere Bewohnerinnen und Bewohner – für die Pflege, für ein liebevolles und kreatives Miteinander, für gute und ausgefüllte Stunden, trotz der Pandemie.“ Explizit danken beide auch den Mitarbeitenden in den Seniorenzentren, die seit Monaten mit hohem Engagement und Einsatz ihren Dienst in den Einrichtungen verrichten.

Mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest wollen der Vorstandsvorsitzende und der Geschäftsführer der Altenhilfe den Angehörigen eine zentrale Sorge nehmen: Das diesjährige Weihnachtsfest werde anders werden, aber nicht ausfallen. „Wir werden in den Wohnbereichen Weihnachten feiern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen mit vielen kreativen Ideen und großem Einsatz dafür, dass Ihre Lieben ein schönes Fest erleben.“ Eindringlich bitten sie jedoch in diesem Jahr auf generationsübergreifende Weihnachtsfeiern zu verzichten. „Zum Schutz aller Bewohnerinnen und Bewohner bitten wir Sie in diesem Jahr nach Möglichkeit darauf zu verzichten, Ihre Angehörigen stundenweise nach Hause zu holen und danken im Voraus für Ihr Verständnis.“