Wissenswertes aus Adebars Privatleben

Das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf bietet am Freitag, 27. September, um 20 Uhr einen Vortrag über das „Privatleben“ der Weißstörche ain. Den Vortrag hält Ute Reinhard, sie ist Koordinatorin des Weißstorchschutzes in Baden-Württemberg und kennt die Storchen-Brutpaare Oberschwabens aus ihrer langjährigen Arbeit als Weißstorchbeauftragte des Regierungspräsidiums Tübingen persönlich. „Das haben sie den Menschen abgeschaut!“ - Immer wieder hören Weißstorch-Betreuer diesen oder ähnliche Ausrufe von Anwohnern oder Vortragsbesuchern. Und tatsächlich gibt es zahlreiche interessante soziale Verhaltensweisen, die in gewissen Zügen menschlichem Verhalten ähneln. Der individuellen Kennzeichnung der Störche verdanken wir es, dass wir heute so viel über das Leben der Weißstörche wissen, aber auch althergebrachte Meinungen über Bord werfen müssen.

In Oberschwaben wird mit viel Geduld seit Jahren das Geschehen an den Weißstorch-Horsten ganz genau beobachtet. Und so kann von zahlreichen, teils erstaunlich und kurios anmutenden Begebenheiten berichtet werden. Es geht um Liebe, (Un)treue, Trauer, Freundschaft, Eifersucht und Neid, um gleichgeschlechtliche Beziehungen und bisexuelles Verhalten. Und eines haben die Störche den meisten Menschen sogar voraus: sie scheinen telepathische Fähigkeiten zu besitzen. Der Vortrag soll einen ebenso informativen und spannenden wie unterhaltsamen Einblick in das „Liebesleben“ der Störche geben.