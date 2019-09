Willi Metzger mit der Landesehrennadel ausgezeichnet

Für seine langjährigen Verdienste in verschiedensten Bereichen des Ehrenamts ist Willi Metzger mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Der 62-jährige gebürtige Wilhelmsdorfer engagiert sich in Vereinen und Organisationen mit sportlichen, sozialen und kulturellen Zielen. Unter anderem ist er seit 30 Jahren Vorsitzender der TSG Wilhelmsdorf, dem größten Sportverein in der Gemeinde. Mit seinem vielfältigen Engagement machte er sich um die Gemeinschaft besonders verdient, hob Bürgermeisterin Sandra Flucht hervor, die stellvertretend für Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Ehrung übernahm.

Die nicht alltägliche Auszeichnung nahm Willi Metzger im Beisein seiner Familie, zahlreicher Weggefährten, Arbeitskollegen, Mitgliedern der großen Sportfamilie sowie Kommunalpolitikern am Mittwochabend im Bürgersaal entgegen. Nicht opulent, lieber etwas bescheidener, dafür aber umso herzlicher sollte die Veranstaltung sein. Umrahmt wurde die Feier vom Musikverein Wilhelmsdorf-Esenhausen sowie einer Darbietung von Mitgliedern des Circus Rotach, dessen Hauptakteure Menschen mit Behinderung sind. Die Leitung hatten Helge Afflerbach und Heiner Stockmayer.

Lang ist die Liste der ehrenamtlichen Aktivitäten des gelernten Bankkaufmanns Willi Metzger, bei denen er in vielen Jahrzehnten seine Spuren hinterließ. Bürgermeisterin Flucht ließ die Zuhörer an einer gerafften Darstellung seines Wirkens teilhaben. Schon in jungen Jahren engagierte sich Willi Metzger ab 1972 bei der Ausbildung von Jungmusikanten beim Musikverein Wilhelmsdorf. Parallel dazu entdeckte er seine Liebe zur örtlichen Landjugendgruppe. Von 1974 bis 1979 war er deren Vorsitzender. Außerdem war er von 1980 bis 1984 Mitglied des Landesvorstands der Landjugend Württemberg-Hohenzollern. Nicht zuletzt gehörte Metzger zu den Gründungsmitgliedern des Landjugendfördervereins Württemberg-Hohenzollern. Beim Kreisjugendring Ravensburg verwaltete er von 1981 bis 1989 die Kassengeschäfte. Sein Kernengagement gehörte aber ab 1987 der TSG Wilhelmsdorf. Dort war er zwei Jahre lang Kassier, bevor er 1989 zum Vorsitzenden des Sportvereins gewählt wurde. Dieses Amt bekleidet er nunmehr ununterbrochen seit 30 Jahren.

In dieser Zeit entwickelte sich die TSG Wilhelmsdorf zu einem bedeutenden Mehrspartenverein. Fast alle nennenswerten Sportarten werden angeboten. Dazu kommen zahlreiche Kursangebote. Laut Sandra Flucht sei es das große Talent von Willi Metzger gewesen, die ehrenamtlichen Helfer im Verein stets zu motivieren und sie bei der Entwicklung der Angebote bei der Stange zu halten. Ähnlich äußerte sich der stellvertretende TSG-Vorsitzende Axel Böhme. „Willi Metzger krempelte die TSG von einem Verein von Fußballern hin zu einer Organisation mit zahlreichen Abteilungen unterschiedlichster Angebote um.“ Bei aller Führungsstärke habe Metzger aber allen Abteilungen, einschließlich des Waldkindergartens, die Chance gegeben, sich eigenständig zu verwirklichen. Trotzdem sei er immer überaus hartnäckig bei der Verwirklichung seiner Ziele im Sinne des Vereins gewesen. „Er hat das Talent, alle Bedenken wegzuräumen“, merkte Böhme unter Beifall der Sportvertreter an.

Ohne diese Zielstrebigkeit wäre es nicht gelungen, im Jahr 2010 die Fußballer aus Wilhelmsdorf, Zußdorf und Riedhausen in der FG 2010 WRZ zu vereinen. Diese neue fußballerische Heimat wurde zu einem Meilenstein in der Sportgeschichte der Gemeinde, auch gegen Zweifel und Bedenken. „Dieser Weg war schwierig und kostete mich auch Freundschaften“, merkte Willi Metzger zu diesem Abschnitt seiner Tätigkeiten in seinem Schlusswort nachdenklich an.

In der Beschreibung der ehrenamtlichen Lebensleistung durch Sandra Flucht durfte nicht fehlen, dass Metzger seit 2010 Schöffe am Gericht in Ravensburg ist. Außerdem war er Gründungsmitglied des Trägervereins für offene Jugendarbeit. Dazu kommt seine Mitarbeit im Gutachterausschuss der Gemeinde.

Ganz aktuell, so hob Flucht hervor, engagierte sich Willi Metzger bei der dringenden Aufgabe einer ausreichenden Ärzteversorgung in Wilhelmsdorf. Nach dem Ausfall des langjährigen Allgemeinmediziners Johannes Stäbler drohte ein Notstand. Metzger habe sich kurzerhand zum „Patientensprecher“ erklärt. „In dieser Funktion war er der Treiber und Motor für die künftige Versorgung in der Gemeinde.

Gemeinsam mit den Zieglerschen und dem Rathaus saß er am runden Tisch und zog die Strippen – im besten Sinn.“ So gelang es, mit Thomas Gerhardt einen Arzt zu finden, der die ärztliche Versorgung zusammen mit Kollegen in einer gemeinsamen Praxis übernahm. Weitere Schritte für eine Sicherstellung der ärztlichen Versorgung sehen Erfolgsversprechend aus.

In seinem bewegten Schlusswort stellte Willi Metzger in den Mittelpunkt, dass alles Erreichte nur durch eine enge Teamarbeit möglich gewesen sei. Deshalb sei er dankbar für alle erfahrene Unterstützung. Wichtig sei ihm immer die Arbeit für die Jugend gewesen. Aber auch die Teilhabe der Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben habe er immer als Aufgabe gesehen. Die Auszeichnung mit der Landesehrennadel nehme er gerne an. Dies aber stellvertretend für alle Beteiligten, die ihn auf seinem Weg begleiteten.