Wilhelmsdorfter Gemeinderat startet mit sieben Neuen in die Zukunft

Die erste Sitzung des am 26. Mai neu gewählten Gemeinderats von Wilhelmsdorf war geprägt von Regularien. Das Wahlergebnis kann als Umbruch in der Kommunalpolitik der Riedgemeinde gelten. Sieben von 14 Ratsmitgliedern zogen neu in das Gremium ein. Statt bisher drei sind jetzt fünf politische Gruppierungen vertreten.

Eingangs verwies Bürgermeisterin Sandra Flucht darauf, dass sich mit 52 Bewerbern „unglaublich viele Kandidaten“ um einen der 14 Sitze bemühten. Alle, denen es nicht gereicht hat, bat sie, sich nicht entmutigen zu lassen.

Bei der Überprüfung für Hinderungsgründe zum Eintritt in den Gemeinderat ging es insbesondere um den Status von Ulricke Metzger-Helmer. Sie ist zwar in einem Kindergarten der Gemeinde beschäftigt, aber nur noch als Aushilfe und nicht mehr in verantwortlicher Position. Diese geringfügige Beschäftigung stelle keinen Hinderungsgrund dar.

Den Neulingen im Gremium erläuterte Sandra Flucht die Philosophie, die bisher im Ratssaal gepflegt wurde. „Wir alle wirken nach besten Kräften zusammen zum Wohle dieser Gemeinde und ihrer Ortschaften. Es geht um die Sache, und wir pflegen ein vertrauensvolles Miteinander.“ Als Verwaltungschefin versprach sie, dass die Räte gut mit Zahlen, Daten und Fakten für ihre Entscheidungen ausgerüstet werden. Flucht will mit gut begründeten Vorschlägen in die Sitzungen kommen.

Im zukünftigen Rat sind die Freien Wähler mit bewährten Kräften vertreten, allerdings um einen Sitz auf fünf Mitglieder geschrumpft. Bei der Bürgerliste gibt es bis auf Christof Bühler neue Gesichter. Sie stellt vier Räte, bisher hatte sie fünf. Die Liste „Natürlich anders“ verlor von bisher drei Mandaten ebenfalls einen Sitz. Neu dabei sind die Liste „Gemeinsam aktiv“ mit zwei Gewählten sowie die SPD mit einem Vertreter.

Einigkeit herrschte bei der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister. Erster Stellvertreter ist Andreas Schelshorn von den Freien Wählern, zweiter Stellvertreter ist Christoph Bühler von der Bürgerliste und dritter Stellvertreter wurde Thomas Gebhardt von der Liste „Natürlich anders“.

Bestätigt wurden die von den Ortschaftsräten vorgeschlagenen Ortsvorsteher. Somit steht weiterhin Waltraud Bosch dem Rat in Esenhausen vor, Adolf Kneer bleibt in Pfrungen Ortsvorsteher und Thomas Schädler in Zußdorf.