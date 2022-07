Wilhelmsdorfer verpassen knapp die Medaillenränge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei Regen und schwierigen Straßenverhältnissen erreichte der einzige Radfahrer der Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf/ Die Zieglerschen, Martin Bauer, einen guten 7. Platz beim Zeitfahren auf der 5-Kilometer-Strecke durch Berlin. Beim zweiten Rennen, dem 5-Kilometer-Straßenrennen Mann gegen Mann, verbesserte er sich auf einen hervorragenden 5. Platz.

Boccia feierte bei den Nationalen Spielen von Special Olympics (SO) Premiere. Gleich drei Sportler aus Wilhelmsdorf traten in dieser Disziplin an. Als unerschrockene Anfänger gelang es Lorenz Marker, Harald Häse und Daniel Günther, sich durchweg im vorderen Viertel des 240 Sportler starken Feldes zu platzieren. In den zuvor ausgespielten Leistungsgruppen erspielten die Wilhelmsdorfer Athleten, die auch mit einem Doppel vertreten waren, dreimal den 4. Platz und einen 5. Platz. Insgesamt sahen die Zuschauenden packende Spiele, die darin gipfelten, dass dem Wilhelmsdorfer Doppel nach einer halben Stunde Spielzeit nur 4 Millimeter zur angestrebten Bronzemedaille fehlten.