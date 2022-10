Wilhelmsdorfer Unicorns sind Landesmeister Fußball

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ende September wurde in Hoffenheim die Baden-Württembergische Fußball Unified-Meisterschaft ausgetragen. Die Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf/ Die Zieglerschen war mit zwei Mannschaften vertreten. Da sich nur sieben Mannschaften angemeldet hatte, wurde am Donnerstag im Modus Jeder-gegen-Jeden gespielt, um in zwei Leistungsgruppen einteilen zu können. Sowohl die Unified Dragons als auch die Unicorns zeigten sehr gute Leistungen.

Am Abend ging es dann nach Mosbach zur Johannes-Diakonie. Wie bereits im vergangenen Jahr durften wir dort in der Turnhalle übernachten. Bei Pizza, kleinen Spielen und guten Gesprächen war der Abend schnell vorbei.

Am Freitag ging es in den Gruppen um die Landesmeisterschaft. Die Unicorns kamen mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage durch den Tag und erreichten den dritten Platz. Die Unified Dragons waren bis zum letzten Spiel auf Siegeskurs. Nur der Dauerrivale aus Irchenrieth gewann auch dieses Mal das direkte Duell und sicherte sich den Gesamtsieg in der Leistungsgruppe. Trotz des zweiten Platzes dürfen sich die Dragons Landesmeister nennen, da Irchenrieth als bayrischer Gast angetreten war.

Unicorns: Joshua Sternitzky, Ben Kienzle, Daniel Vogel, Florian Blaschke, Daniel Blaschke, Nico Rutzer, GoGo Nzumba, Jan Mayr, Stephanie Bärle, Heiner Stockmayer (Coach), Walter Muhlke (Assistenzcoach).

Dragons: Hezni Sezkir, Felix Löffler, Florian Siebecker, Dennis Kutzner, Kevin Auer, Thomas Kessler, Christoph Reichle, Lucas Rauch, Michael Kessler, Samir Magar, Meike Frei (Coach), Patric Rehl (Assistenzcoach).