Wilhelmsdorfer Schüler*innen kicken in Stuttgart

Zum ersten Mal fand beim großen wfv-Höfleswetz-Turnier ein Wettbewerb für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) statt. Unter den vier teilnehmenden Mannschaften bei diesem Kleinfeld-Turnier war auch ein Team aus Wilhelmsdorf dabei. Zusammengesetzt aus Schüler*innen des SBBZ St. Christoph und SBBZ Haslachmühle, fuhr die Mannschaft Ende September früh morgens nach Stuttgart auf das VfB Gelände. Begleitet wurde das Team von Meike Frei und Yvonne Beierl von der Sportkooperation Turn- und Sportgemeinschaft Wilhelmsdorf/ Die Zieglerschen. Gekickt wurde auf den Plätzen gegenüber der Mercedes-Benz Arena.

Die ersten drei Spiele wurden in der jeweiligen SBBZ-Mannschaft gegeneinander gespielt. Nach dem Mittagessen wurden bunt gemischte Mannschaften zusammengestellt, die gegeneinander kickten. Bei den Spielen ging es um den Spaß am Fußball und die Begegnung mit anderen sportbegeisterten Schüler*innen. Die Ergebnisse waren völlig nebensächlich. Krönender Abschluss des Tages war die Siegerehrung, die von Oliver Deutscher (Inklusionsbeauftragter des Württembergischen Fußballverbands) persönlich durchgeführt wurde. Sichtlich Stolz und mit Medaille um den Hals ging es zurück nach Wilhelmsdorf.

Für das Team Wilhelmsdorf spielten: Ya-Aye Forna, Ceren Bölgebasi, Florian Öttle, Philipp Senft, Vittorio Marocco, Leon Kohler, Marius Kiesele, Jonas Kiesele, Marius Memethi und als Assistenzcoach David Laudenschleger.

Die Teilnahme von Schüler*innen zweier SBBZ ist durch die Kooperation der TSG Wilhelmsdorf mit den Zieglerschen und St. Christoph der Theresia-Hecht-Stiftung möglich. Sie ist für die TSG Normalität und ein weiterer Schritt zur Teilhabe von Menschen mit mentaler Beeinträchtigung. Diese soll über das „Host Town Program“ hinaus weiterentwickelt werden.

Zu den World Games der Special Olympics im Juni 2023 werden rund 170 Sportler-Delegationen aus der ganzen Welt in Deutschland erwartet. Bevor die sportlichen Wettkämpfe in Berlin beginnen, gibt es für die Teilnehmenden ein Gastgeber-Programm. Eine Sportlergruppe der Färöer wird dabei die Inklusionsgemeinde Wilhelmsdorf kennenlernen. Mit dem Zuschlag als „Host Town“ ist Wilhelmsdorf Teil des größten kommunalen Inklusionsprojekts in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ein weiterer Schritt, um sich für mehr Teilhabe und Anerkennung von Menschen mit Handicap einzusetzen.