Wilhelmsdorfer Schüler erhält Innovationspreis bei „Jugend forscht“

Miura-ori (deutsch: Miura-Faltung), ist eine Origami-Methode, um Papier oder andere Materialien mit glatter Oberfläche sehr klein zusammenzufalten. Lucas Maximilian Braun, Schüler des Gymnasiums Wilhelmsdorf, untersuchte das Miura-ori im Rahmen des Nachwuchswettbewerbs „Jugend forscht“. Für seine wissenschaftliche Vorgehensweise und sein Erfindergeist wurde er nun mit dem Innovationspreis der Technischen Hochschule Ulm (THU) ausgezeichnet, der dieses Jahr zum zweiten Mal im Rahmen des Regionalwettbewerbs Südwürttemberg von „Jugend forscht“ verliehen wurde.

1970 vom japanischen Astrophysiker Koryo Miura entwickelt, findet diese Art der Faltung heutzutage in der Raumfahrt Verwendung. Solarmodule können dank dieser Falttechnik effizient transportiert und im Weltraum fehlerfrei entfaltet werden. Auch in der Natur lässt sich diese Methodik beobachten, beispielsweise beim Entfalten von Insektenflügeln nach der Verpuppung oder beim Aufbrechen von Mohnknospen.

Braun ließ sich praktische Anwendungen einfallen

Lucas Maximilian Braun führte Experimente hinsichtlich der enormen Belastungsfähigkeit durch, welche die Faltung Papieren verleiht. Der 15-jährige berücksichtigte bei seiner Untersuchung auch verschiedene Parameter wie etwa die Kraft der Reibung, die auf das Papier wirkt, oder die Dicke des Papiers. Anschließend schaute sich der Schüler das Stauchungsverhalten an: Was passiert bei der Wiederausdehnung der Faltung nach dem Stauchen? Wie ändern sich die Längen aller Seiten beim Stauchen einer bestimmten Seite? Auch praktische Anwendungen ließ sich der Nachwuchsingenieur einfallen. So nutzte er die Falttechnik als schützende Verpackung oder als mitwachsenden Blumentopf.

Neben 75 Euro Preisgeld erwarten den Preisträger ein persönliches Coaching mit den Startup-Spezialisten der Technischen Hochschule Ulm sowie die Teilnahme an einem Kurs im Rahmen des Startup-Programms der THU.