Wilhelmsdorfer Räte entscheiden im Rekordtempo

In ungewöhnlicher Sitzordnung haben die Mitglieder des Wilhelmsdorfer Gemeinderats am Dienstagabend ihre Sitzung im Bürgersaal absolviert. Zum Schutz vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus saß jeder Gemeinderat an einem eigenen Tisch mit gehörigem Abstand zu den Nachbarn. Das galt auch für die Mitglieder der Gemeindeverwaltung sowie die anwesenden Besucher.

Die Tagesordnung wurde in rekordverdächtig kurzer Zeit abgearbeitet. Weitgehend wurden die vorgelegten Erläuterungen und Beschlussvorschläge der Verwaltung akzeptiert. In einem Sachvortrag ging es um die künftige Breitbandversorgung in der Gemeinde. Da Förderrichtlinien mit besseren Konditionen vom Bund angeboten werden, wird ein ursprünglich beim Land gestellter Förderantrag zurück genommen. Stattdessen soll ein neuer Antrag auf Bundesmittel auf den Weg gebracht werden. Ziel ist es, die Ortschaften Zußdorf, Niederweiler und Pfrungen mit schnellem Internet zu versorgen.