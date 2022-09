Wilhelmsdorfer Fußballer sind Landesmeister geworden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für das Baden-Württemberg (BW) Landesfinale Feld von Special Olympics in Stuttgart hatten sich aus Wilhelmsdorf gleich zwei traditionelle Fußballmannschaften der Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf/ Die Zieglerschen qualifiziert.

Dabei gelang den W-dorf Wieseln mit der Goldmedaille der bisher größte Erfolg ihrer Vereinsgeschichte, trotz Holpersteinen bei der Anreise. Nach einer VW-Bus-Panne auf der Hinfahrt schafften sie es gerade noch zum Anpfiff und kämpften sich ins Turnier. Stärkster Gegner in ihrer Kategorie war die Diakoniewerkstatt Vogelstang aus Mannheim, gegen die sie im Hinspiel eine Niederlage hinnehmen mussten. Damit hatten sie trotz drei Siegen und einem Remis nur noch wenig Aussicht auf eine Goldmedaille. Hervorragend eingestellt vom Trainerduo Stefan Odorico und Ingo Maier, gaben die Wiesel im Rückspiel gegen die Mannheimer alles. Kurz vor Ende stand es noch Null zu Null und Fabian Henselmann musste nach einem harten Zweikampf verletzt vom Platz. Aus dieser Situation heraus erzielte Philipp Senft überragend das 1:0 für Wilhelmsdorf, das die vielumjubelte Goldmedaille bedeutete.

Wiesel: Daniel Blaschke, Florian Blaschke, Philipp Gerth, Fabian Henselmann, Marius Kiesele, Philipp Senft, Benjamin Reiss, Alexander Stadelhofer, Joshua Sternitzki,;Coaches: Stefan Odorico und Ingo Maier.

Die Tigers mussten beim Finale leider auf viele Stammspieler verzichten. Man merkte der Mannschaft an, dass sie in dieser Besetzung nicht eingespielt war. Trotzdem schlugen sie sich wacker gegen die Gegner aus Mannheim, Stuttgart, Mosbach und Sindelfingen und waren dann auch mit einer Bronzemedaille in der höchsten Leistungskategorie A in BW zufrieden.

Tigers: Kevin Auer, Lutz Henselmann, Jonas Kiesele, Dennis Kutzner, Felix Löffler, Nico Rutzer, Erick Schreider, Florian Siebecker, Nico Zuber; Coaches: Max Jöchle und Moritz Eble.