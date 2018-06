Wilhelmsdorf wird Carsharing-Standort

Die Mobilität kommt aufs Land: In der Nähe des Rathauses in Wilhelmsdorf wird ein öffentlicher Parkplatz für ein Auto des Carsharing-Vereins „Oberschwabenmobil“ eingerichtet. Dem entsprechenden Vorschlag hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Es könne dort in Verbindung mit einem Elektromobil samt Stromzapfsäule ein kleines Mobilitärszentrum entstehen, hieß es in der Sitzung.

Das Konzept des Carsharings (zu Deutsch: Auto teilen) sieht vor, dass sich verschiedene Personen ein Auto für einen geringen Betrag teilen. Nach Bedarf kann es von den Mitgliedern benutzt werden, zum Beispiel für den Einkauf oder für einen kleinen Ausflug. „Diese Mobilitätsvariante würde der Gemeinde gut stehen“, sagte der Wilhelmsdorfer Bürgermeister Hans Gerstlauer in der Gemeinderatssitzung. Es könne in manchen Fällen das Zweitauto sparen, so Gerstlauer.

Auch die Gemeinderäte waren von dem Projekt angetan: Man würde Kosten senken und sparsam mit Ressourcen umgehen, meinte ein Gemeinderat. Für ländliche Regionen sei es ein Zukunftsprojekt, da das Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln hier eher schwach ausgebaut sei, stellte ein anderer fest. Ein dritter Gemeinderat sieht in dem Projekt sogar ein „kleines Zentrum für weitere Mobilität“, wie er sagte.

Neuland für die Initiative

„Sehr zeitnah“ soll im Sträßchen „Am Riedgarten“ der Stellplatz für das Auto des Carsharing-Vereins entstehen, wie Bürgermeister Gerstlauer mitteilte. Die Entfernung zwischen Rathaus und damit von einer Bushaltstelle bis zum entstehenden Parkplatz solle nur circa 70 Meter betragen. Ein Schild werde gesetzt und die Stellfläche mit Farbe gekennzeichnet, wie er erklärte. So könne der Stellplatz im Laufe des Januars bereitstehen.

Mit der Carsharing-Initiative in Wilhelmsdorf betrete man „Neuland“, wie Wielant Ratz, Vorsitzender des Vereins „Oberschwabenmobil“, feststellte. Im ländlichen Raum sei es oft schwierig. Die Leute hätten meist ein eigenes Auto. In diversen kleinen Orten, wie Immenstaad oder Isny, werde das Konzept aber schon angeboten. „Es hängt immer von der Nachfrage ab: ob es Leute gibt, die daran teilnehmen wollen“, sagte Ratz. Zwar sei Wilhelmsdorf sehr klein. „Wir haben aber ein gutes Gefühl“, so der Vorstand weiter. Denn Institutionen und Privatpersonen hätten bereits Interesse angemeldet. Beispielsweise hat die Initiative einen Standort in Kluftern in Bodenseekreis. Der Ort sei von der Struktur her mit Wilhelmsdorf vergleichbar, und dort würde das Konzept gut funktionieren.

Wielant Ratz sieht die Vorteile des Carsharing in den niedrigen Kosten und mit einem Bequemlichkeitsfaktor. Zum einen würden die Fixkosten geteilt, zum anderen müsse man sich nicht um die vielen Belange rund um das Auto herum kümmern. Dazu gehörten zum Beispiel Reparaturen, Kundendienst und so weiter. Für Pendler zur Arbeit sei das Carsharing keine Alternative, meinte Ratz. Firmen und Privatleute würden sich in der Nutzung aber oft ergänzen. Wenn der Verkäufer tagsüber Kundenbesuche erledige und die Privatperson abends mit dem Auto zum Einkaufen fahre.

Für die Teilnahme am Carsharing ist die Mitgliedschaft im Verein „Oberschwabenmobil“ Voraussetzung. Eine einmalige Kaution von 450 Euro fällt am Anfang an. Sie wird mit Austritt aus dem Verein wieder ausbezahlt. Dazu kommt ein Startbeitrag von 30 Euro. Der monatliche Mitgliedsbeitrag liegt bei 10 Euro. Die Kosten für die Fahrt setzen sich aus einem Kilometerpreis von 33 Cent und zwei Euro pro gefahrener Stunde zusammen. Die Spritkosten sind damit inklusive und es wird mit einer Tankkarte des Vereins nachgetankt. Weitere Informationen, wie das Anmeldeformular zum Verein oder Reservierungen, gibt es auf der Internetseite der Carsharing-Initiative: .