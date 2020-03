Wilhelmsdorf steht hinter dem Seenprogramm

Die Gemeinde Wilhelmsdorf will sich auch künftig am Aktionsprogramm zur Sanierung oberschwäbischer Seen beteiligen. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. An den Kosten von jährlich 1200 Euro beteiligt sich der Verein zum Erhalt des Lengenweiler Sees mit 380 Euro pro Jahr.

Seit vielen Jahren profitiert die Gemeinde mit dem Lengenweiler See von dem Aktionsprogramm. Da die aktuelle Phase im August endet, wird derzeit über einen weiteren Aktionszeitraum in den kommenden fünf Jahren diskutiert. Die Riedgemeinde ist bei einer Neuauflage auf Grundlage des jetzt gefassten Grundsatzbeschlusses wieder dabei. Angeregt wurde aus der Mitte des Gemeinderats, ob nicht auch Seen im Pfrunger-Burgweiler Ried mit ins Programm aufgenommen werden könnten. Wilhelmsdorfs Bürgermeisterin Sandra Flucht versprach, diese Anregung aufzunehmen.

Beratungsangebote für betroffene Landwirte

Ann-Kathrin Kraus, Leiterin des Amts für Bildung und Gemeindeentwicklung, erläuterte die Grundlagen des Seenprogramms. Danach werden die beteiligten Gewässer in Oberschwaben alle fünf Jahre biologisch und wassertechnisch untersucht und dokumentiert. Parallel dazu gibt es Beratungsangebote für betroffene Landwirte, der Abschluss von Verträgen zur weniger intensiven Bewirtschaftung der benachbarten Flächen sowie die Beratung für eine fischereigerechte Bewirtschaftung der Seen. Nicht zuletzt werden Sanierungsmaßnahmen umgesetzt, um die Wasserqualität zu verbessern.

Laut Amtsleiterin Kraus profitierte der Lengenweiler See in den vergangenen Jahren in mehrfacher Hinsicht von der Teilnahme am Aktionsprogramm. So wurde ein Absetzbecken angelegt. Durch die Installation einer Tiefenwasserableitung soll zur Verbesserung der Qualität des Seewassers durch Sauerstoffanreicherung beigetragen werden. Nicht zuletzt werden der Verein zum Erhalt des Lengenweiler Sees und die Gemeinde bei der Biotoppflege rund um den See fachlich beraten.

Ausstellung vom 28. März bis 13. April

Passend zum jetzt gefassten Beschluss können sich die interessierten Bürger bei einer Wanderausstellung im Wilhelmsdorfer Naturschutzzentrum mit dem Seenprogramm intensiver befassen. Die Ausstellung ist vom 28. März bis 13. April während den regulären Öffnungszeiten des Naturschutzzentrums zu sehen.

Das Seenprogramm wurde 1989 ins Leben gerufen. Seit 1995 liegen die Aufgaben in der Hand der Koordinierungsstelle Seenprogramm im Landratsamt Ravensburg. Lange Jahre lang war Albrecht Trautmann für das Seenprogramm zuständig. Er ist seit Juli 2018 Vorsitzender der Ried-Stiftung und damit mitverantwortlich für die Belange des Naturschutzzentrums. Sein Nachfolger ist Elmar Schlecker vom Bau-und Umweltamt des Landratsamtes Ravensburg. In dieser Eigenschaft ist er Geschäftsführer des Seenprogramms. Beide bauten am Freitag die Wanderausstellung in den Räumen des Naturschutzzentrums auf.