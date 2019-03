Wilhelmsdorf plant Natur-Parcours

Ein Natur-Parcours für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren soll direkt neben dem Naturschutzzentrum in Wilhelmsdorf entstehen. Unter dem Motto „Moor bewegt“ sollen sich die Kleinen naturnah austoben können und dabei spielerisch in die Geheimnisse der Moorlandschaft eingeführt werden, so der Ansatz. Mit knapp 155 000 Euro übernimmt die Stiftung Naturschutzfonds 70 Prozent der Kosten, die sich auf derzeit geschätzt 221 000 Euro belaufen werden. Der Rest muss von der Gemeinde geschultert werden, wobei auf Spenden und Sponsoring in Höhe von 66 000 Euro gehofft wird. Das Erlebnisgelände soll das bestehende Spielangebot für Kinder in der Gemeinde erheblich erweitern, wird von den Planern versprochen. Nicht zuletzt dient es als weitere Attraktion für auswärtige Besucher mit Kindern, die das Naturschutzzentrum und das Ried als Ausflugsziel ausgesucht haben.

Das Thema Natur-Parcours beschäftigte den Wilhelmsdorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine Stunde lang. Tags darauf gab es eine breit angelegte Bürgerinformation über die Pläne, zu der aber nur knapp 20 Interessenten kamen. Über den Stand der Entwurfsplanung informierte in beiden Sitzungen die stellvertretende Leiterin des Bauamts Ann-Kathrin Kraus.

In der Aussprache stieß mehreren Gemeinderäten aller Fraktionen die Höhe der vorgesehenen Honorarkosten für die Planer von knapp 40 000 Euro auf. Weitere Fragen drehten sich um die Wegeführung, nicht ausreichende Sitzgelegenheiten und die Streichung einer ursprünglich angedachten Seilrutsche. Auch die Gefahr, dass sich auf dem neuen Gelände nachts lautstarke Gruppen breitmachen könnten, wurde vorgebracht. Nicht zuletzt ärgerte sich die Esenhauser Ortsvorsteherin Waltraud Bosch darüber, dass es im Bereich des Naturschutzzentrums außer Kaffee und Kuchen keine gastronomischen Angebote gibt. Ähnliche Fragen und Anregungen brachten Bürger bei der Informationsveranstaltung im Naturschutzzentrum vor.

Auf Sitzgelegenheiten verzichten

Bürgermeisterin Sandra Flucht verwies darauf, dass sich das Honorar nach der Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen berechnet und sich auf die Baukosten in Höhe von 153 000 Euro bezieht. Klassische Wege seien auf dem Gelände nicht vorgesehen, da es sich hier nicht um einen klinisch reinen Spielplatz handeln soll. „Kinder sollen im Matsch spielen dürfen und sich ihre eigenen Wege suchen.“ Den Bau einer Seilrutsche sieht Flucht kritisch. Sie sieht Beschwerden aus der Nachbarschaft auf sich zukommen, da die Nutzung dieses Spielgeräts gerne mit „dem Ausstoßen von Tarzan-Schreien begleitet wird“. Auf bequeme Sitzgelegenheiten in lauschigen Ecken sollte eher verzichtet werden, um hier keine Rückzugsorte für wilde nächtliche Feiern zu bieten. Gerade für ältere Begleiter der Kinder wären Sitzgelegenheiten aber sinnvoll, wurde argumentiert. Zu den Kosten führte Sandra Flucht aus, dass ihr von der Energieversorgung Baden-Württemberg ein Zuschuss von 25 000 Euro zugesagt wurde. Die Kreissparkasse Ravensburg habe ebenfalls ihr Wohlwollen zum Ausdruck gebracht, aber noch keine Summe beschlossen. Zwei weitere Institutionen denken noch über eine Zusage von Geldmitteln nach. Mit den jetzt vorliegenden Planungen sollen verstärkt weitere mögliche Sponsoren um Mithilfe bei der Finanzierung dieses Natur-Parcours angesprochen werden. „Die richtige Sammeloffensive kann ich erst mit der konkreten Planung angehen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir die benötigten Spenden zusammenbringen“, zeigte sich Bürgermeisterin Flucht optimistisch. Der Planentwurf und der Auftrag an das Planungsbüro wurden schließlich mit einer Enthaltung gebilligt. Nach Klärung aller Fragen könnte im Herbst dieses Jahres Baubeginn sein.