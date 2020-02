Wilhelmsdorf plant Kindergarten- und Schulerweiterung

Der Wilhelmsdorfer Gemeinderat hat grünes Licht für Haushaltsplan und Haushaltssatzung gegeben. Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde belaufen sich im laufenden Jahr auf jeweils rund elf Millionen Euro. Gefordert ist die Kommune vor allem in den Bereichen Kinderbetreuung und Bildung. Neben den laufenden Kosten für die Kindergärten kommen Investitionen in derzeit geschätzter Höhe von 1,8 Millionen Euro Höhe für den Neubau von zwei Gruppen für unter zweijährige Kinder am Kindergarten Friedenstraße auf die Kommune zu.

Architekt Jürgen Kneer legte einen konkreten Entwurf für die Kindergartenerweiterung an der Friedenstraße vor. Den Räten wurde ein einfacher, jedoch flächenoptimierter Grundriss präsentiert. Nach derzeitiger Planung könnte das neue Gebäude später um eine dritte Gruppe erweitert werden. Nicht zuletzt entsteht mit wenig zusätzlichem Aufwand in der Hanglage ein zusätzlicher Raum, der vielfältig genutzt werden kann.

Das Ravensburger Architektenbüro „Architekturlokal“ wurde in der Sitzung damit beauftragt, die Planung für das Baugesuch zu erstellen. Auf mögliche Kosten des Anbaus ging Kneer in der Sitzung nicht ein. Erst wenn die genauen Planungen vorlägen, können dazu genauere Angaben gemacht werden. Lob aus den Reihen der Gemeinderäte gab es für die schnelle und ansprechende Planung.

Schul-Neubau ist noch zu teuer

Eine große Kraftanstrengung muss Wilhelmsdorf bei der Bewältigung der Aufgaben im Finanzplanungszeitraum bis 2023 und darüber hinaus schultern. In diese Zeit fällt ein Neubau für das Bildungszentrum, für den Kosten in Höhe von derzeit geschätzt zehn Millionen Euro im Raum stehen. Architekten, Gemeinde und Gymnasium arbeiten daran, den Kostenrahmen zu senken.

Auf eine Aussprache zum aktuellen Haushalt wurde in der jüngsten Sitzung verzichtet. Alles, was dazu zu sagen war, hatte in der Januarsitzung des Gemeinderats seinen Niederschlag gefunden (die SZ berichtete). Kämmerer Stephan Gerster verwies auf die Inhalte des 519 Seiten dicken Zahlenwerks.

Neue Organisation

Bei der Verabschiedung des Haushalts für 2021 wird die Gemeinde Wilhelmsdorf neue Wege beschreiten. Die Finanzplanung wird bisher in der ersten Sitzung des Jahres in einer gemeinsamen Sitzung von Gemeinderat und den drei Ortschaftsräte von Zußdorf, Esenhausen und Pfrungen eingebracht und diskutiert. Dabei folgt die Abstimmung in den Ortschaftsräten. Der Gemeinderat gibt seinen Segen dann in der folgenden Sitzung.

Auf Vorschlag der Verwaltung wird sich dieses Vorgehen ändern. „Die grundlegenden Diskussionen und Festlegungen finden bereits in den Sitzungen im Herbst statt“, sagte Bürgermeisterin Sandra Flucht. Vor diesem Hintergrund wird der Haushalt direkt nach der Abstimmung der Ortschaftsräte bereits im Januar auch vom Gemeinderat in der diskutierten Fassung angenommen. Das ermögliche eine Straffung der Tagesordnungen in den folgenden Sitzungen und biete frühere Planungssicherheit. Der Gemeinderat stimmte dem neuen Vorgehen einmütig zu.